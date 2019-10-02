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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Netflix zarfından çıkan tehlike: Sakın açmayın!

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Netflix zarfından çıkan tehlike: Sakın açmayın!

Özellikle iş yerlerine gönderilen ve Netflix logolu sarı zarflar tehlike saçıyor. Netflix'le bir ilgisi bulunmayan zarfın içinden çıkan USB hafıza ise kullanıcılar için çok büyük bir güvenlik riski doğuruyor.

Netflix'in adını kullanan hacker'lar kullanıcıların bilgisayarlarına gizlice erişebilmek için farklı yöntemler deniyor. Bu yöntemlerden bazıları ise hedefe virüs veya casus yazılımlarla değil, oldukça eski yollarla ulaşıyorlar. Mesela doğrudan sizi kandırmaya yönelik içeriklerle süsleniyorlar. Bir bakıma sizi parlak ve sahte bir yem ile oltaya çekiyorlar.

Netflix Türkiye ise görünüşe göre yeni bir korsan girişimine alet oldu. Bilgisayar korsanları, özenle hazırladıkları Netflix logolu, şirkete ve kişiye özel açıklamalara sahip zarfları Türkiye’de bazı şirketlere göndermeye başladılar.

Netflix’in zamanında DVD ve CD kiraladığı, hatta USB bellekler yaygınlaşınca bir dönem belleklerle insanlara dizi ve film gönderdiği biliniyor. Şirket, internet bağlantılarının gelişmesiyle online bir platform haline geldiğinden bu yana, içerikleri ve üyelik bilgilerini dijital şekilde kullanıcılara ulaştırıyor.

Netflix zarfından çıkan tehlike: Sakın açmayın

Yani Netflix’in size üyelik bilgileri ya da film ve dizi içeren bir USB bellek göndermesinin imkanı yok. Ancak görüntülerden de anlaşılacağı üzere incelikle hazırlanan Netflix kamuflajlı zarflar, kartlar ve USB bellekler, çoğu insanı kandırabilir. Benzer bir olay, yaklaşık 2 yıl önce Avustralya'da da yaşanmış, Netflix logolu casus USB bellekler şirketlerin ağlarına erişmek için kullanılmıştı.

USB bellekler kendilerini bilgisayara klavye olarak tanıtıp küçük bir yazılım yüklüyorlar. Bu yazılım sayesinde bilgisayar, kolayca uzaktan erişime açılıyor. Elbette aynı anda çok sayıda bilgisayara, bağlı olduğu bütün ağdaki cihazlara ulaşmak da mümkün.

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
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