Netflix Türkiye'den çıkacak mı? RTÜK'ten flaş açıklama
Netflix'in Türkiye'den çıkıp çıkmayacağı bir süredir tartışılıyor. Bugün ise RTÜK'ten konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi; Netflix'in lisans ve izin başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için Blu TV, Puhu TV, Netflix, Turkcell, Vodafone,Digiturk, Tivibu gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600 kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.
Bugün saat 16:00 sularında da Netflix'ten konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.
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