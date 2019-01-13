Netflix ile tam uyumlu telefonlar belli oldu
Popüler dizi/film platformu Netflix, HD ve HDR desteği sunduğu telefonların listesini dünyayla paylaştı.
Netflix'de bir filmi veya diziyi HD formatında izlemek istediğinizde 720p veya daha yüksek çözünürlükte bir ekrana ihtiyaç duyarsınız. Bu özellikler bugün için pek çok telefonda var; ancak HDR teknolojisi söz konusu olduğunda işin boyutu biraz değişiyor. HDR içeriklerin sorunsuz bir şekilde görüntülenebilmesi için kullandığınız telefonun da bu teknolojiyi destekliyor olması gerekiyor.
Bu kapsamda Netflix ile uyumlu telefonlar sanıldığından da az sayıda. Şirket, HD&HDR içerikleri sorunsuz görüntüleyen telefon modellerini şöyle listeledi:
Honor 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 20
Huawei P 20
LG G7
LG G7
LG Q9
LG X5
LG V30
LG V35
LG V40
Razer Phone
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Tab S3
Samsung Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy S9
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia Xperia XZ3
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