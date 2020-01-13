Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Sinan Dumlu oldu

Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Genel Müdürlüğüne Sinan Dumlu atandı. Şirket, derin mühendislik yetkinliği, köklü Ar-Ge deneyimi ve sistem entegratörlüğündeki liderliği ile ana hissedarı ZTE’nin bölgedeki geniş ağını kullanarak global açılımını sürdürmeyi hedefliyor.

Yerli Ar-Ge ihracatı ve ZTE ile telekom projeleri öncelik

Son 5 yılda yaklaşık 200 milyon dolar değerinde proje üstlenen Netaş, Asya-Pasifik’ten Türkî Cumhuriyetlere, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu bölgesine uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 30 ülkeyi hedef pazar olarak belirledi. İlk etapta Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Cezayir ve Katar gibi yakın pazarlarda varlığını derinleştirmek için harekete geçen Netaş, Ar-Ge’sinde geliştirdiği yerli teknolojiler başta olmak üzere, telekom, bulut, siber güvenlik ve veri iletişimi teknolojilerine odaklanarak uluslararası pazarlarda büyümeyi planlıyor.

1967 yılında Ankara’da doğan Sinan Dumlu, yüksek öğrenimini 1984-1988 yılları arasında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. Ardından 1988-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda master programına devam etti. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 30 yılı aşkın tecrübesiyle Dumlu’nun ürün yönetimi, pazarlama, satış, strateji ve bulut tabanlı teknolojilerden sorumlu olarak birçok alanda liderlik deneyimi bulunuyor.



