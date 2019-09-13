Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNetaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek
GeriTeknoloji Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
13.09.2019 - 06:15, Son Güncelleme:

Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netaş, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek

Netaş, ana hissedarı dünya telekomünikasyon devi ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretecek ve yerli çözümlerle ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Netaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, ZTE'nin teknolojilerini Türkiye'de üretmek için harekete geçti.

 Netaş, Ar-Ge ve sistem entegratörü yetkinliklerini katarak İstanbul Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE'nin FTTx fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası'ndan yerli malı sertifikası aldı. Böylece Türkiye'nin ilk yerli 4.5G baz istasyonunu tasarlayan Netaş, 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

"Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini ihraç edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay, Netaş'ın 52 yıldan bu yana Türkiye'ye 4 milyar dolara yakın tasarruf sağladığı yerlileştirme çalışmalarını ana hissedarı ZTE ile daha da ileriye götüreceğini belirtti. 

Türkiye'ye Ar-Ge ve sistem entegratörü gücüyle sağladıkları katkıyı, ZTE ile başlatılan yerlileştirme stratejisiyle daha da artıracaklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir yandan kendi mühendislik kabiliyetimizle Ar-Ge çalışmalarımıza devam ederken, bir yandan ZTE'nin dünya teknolojilerine yön veren telekom teknolojilerini ülkemize ithal etmeden kazandıracağız. ZTE'nin teknolojilerini Netaş markasıyla yerli malı olarak Türkiye'de üreterek milli sermayenin içeride kalmasına katkı sağlayacağız. Bir sonraki adımda ise Netaş markasıyla ürettiğimiz ZTE teknolojilerini, varlık gösterdiğimiz uluslararası pazarlara ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle