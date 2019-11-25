Netaş Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu
Geliştirdiği teknoloji ve hayata geçirdiği sosyal fayda projeleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışan Netaş, Borsa İstanbul’da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.
Netaş, Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazandı. Netaş, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.
Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında 17 madde halinde oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için kilit rol oynuyor. Bu bağlamda yatırımcılar için de çevre dostu, sürdürülebilir şirketler giderek önem kazanıyor. 2019 verileri de bunu kanıtlıyor. Bu yıl, kurumsal yatırımcıların neredeyse tamamı yatırım kararlarını verirken “iklim değişikliğini” göz önüne aldıklarını belirtiyor. Yatırımcıları ve şirketleri, toplumun hedefleri ile buluşturmak her geçen gün daha da önem kazanacak. Önümüzdeki dönem şirketler, çevresel ve sosyal yönetime, sürdürülebilirliğe daha fazla ağırlık vermek durumunda kalacak.”
Netaş sürdürülebilirlik için dört koldan çalışıyor
Netaş’ın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam ettiğini belirten Altay, şunları kaydetti: “Netaş olarak sunduğumuz en önemli değerin teknolojimiz olduğunu düşünüyorum. Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan, şirketlerin ve kurumların karbon ayak izlerini azaltmasına destek olacak yeni nesil akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz. Netaş Şifa Ormanı başta olmak üzere toplumsal fayda sağlayan projelerimizle fırsat eşitliğini ve kırsal kalkınmayı önceliğimize alıyoruz. Ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesi için start-up, öğrencileri, üniversiteleri destekliyoruz, sektörümüzde kadın çalışan oranlarının artırılması için çalışıyoruz. Çevre, sağlık ve güvenlik politikamız çerçevesindeki faaliyetlerimizle, çevreye karşı sorumluluklarımızı ve taahhütlerimizi yerine getiriyoruz.”
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