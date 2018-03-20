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    NetApp, BulutBroker’ı Bulut Servis Sağlayıcıları listesine kattı

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    NetApp tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda BulutBroker, NetApp’ın Bulut Servis Sağlayıcıları listesinde yerini aldı. BulutBroker’ın yetkinliğini kanıtlayarak NetApp’ın Bulut Servis Sağlayıcıları listesine girme başarısını göstermesi, Türkiye’de bulut hizmetleri sektöründe müşterilere değer katacak önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

    Bulut yedekleme ve dijital arşivleme odaklı veri bankası olarak hizmet veren BulutBroker, NetApp’ın öncü firmalardan oluşan iş ortaklarının arasına resmi bir bulut hizmetleri sağlayıcısı olarak katılıyor. Vizyonu, portföyü ve programlarıyla iş ortaklarının büyüme ve karlılığına katkıda bulunan NetApp’ın BulutBroker ile bu yeni seviyede ilerleyen ortaklığı sayesinde müşteriler daha çevik ve dinamik veri yönetimi çözümlerine sahip olacak. 

    Kurumsal teknolojilerin hızla tüketim-tabanlı ve hibrit bulut modellerine kaydığına ve bunun da hizmet sağlayıcılığı sektörünün büyümesi için benzersiz bir fırsat yarattığına değinen NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, “NetApp, dijital dönüşüm süreçlerinde, hizmet sağlayıcılarının işlerini büyütüp riskleri azaltmalarına destek veriyor. Bu doğrultuda NetApp olarak dünya genelinde sektörün lider kurumlarını iş ortakları listemize katıyoruz.  Türkiye’de de bulut hizmet tedariği alanında veri altyapılarıyla sağladığı hizmet ve çözümler sayesinde gelişmiş bir ilişkimizin bulunduğu BulutBroker’ın yetkinliğini kanıtlayarak iş ortakları listemize girme başarısını göstermesi bizleri çok sevindirdi” dedi. 

    BulutBroker Yönetici Ortağı Orçun M. Özalp ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “NetApp ile var olan ortaklığımızı dünya genelinde lider iş ortaklarının bulunduğu bir ağa dahil etmek bize heyecan veriyor. NetApp ve BulutBroker birlikte, Türkiye’nin ilk kurumsal veri bankasını hayata geçirerek oluşturdukları muazzam değeri yakın gelecekte bölgenin geniş müşteri tabanına da sunmayı planlıyor; bu nedenle bu ortaklık son derece anlamlı. NetApp ve BulutBroker olarak inovasyona odaklanmaya devam edeceğiz. Günümüzün para birimi kadar değerli verilerin erişimini kolaylaştırırken güvenliklerini de sağlamak bizim için çok önemli. NetApp ile gerçekleşen bu stratejik iş ortaklığımızla birlikte, veri saklama ve arşivleme platformunun getirdiği ölçek ekonomisi sayesinde, bölgenin bu anlamda cazibe merkezi olmak için çalışıyoruz. Bu sayede hem şirketlerin verilerinin ikinci adresi olabilmeyi hem de uygun maliyetle iş sürekliliği sunarak müşterilerimize rekabet gücü kazandırmayı hedefliyoruz.”

    Etiketler: netapp , inovasyon , teknoloji
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