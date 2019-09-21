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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.09.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Nesnelerin interneti bu kez iş kazalarını önleyecek

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Nesnelerin interneti bu kez iş kazalarını önleyecek

Yıldız Teknopark bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında dijital çözümler geliştiren Deviceye firması, nesnelerin internetini kullanarak geliştirdiği giyilebilir teknolojileri TEKNOFEST İstanbul'da tanıttı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında dijital çözümler geliştiren Deviceye firması, nesnelerin internetini kullanarak geliştirdiği sistemi Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Deviceye şirketi, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak geliştirdiği giyilebilir teknoloji ürünleriyle iş kazalarını önlemeyi ve iş verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da ürünlerini tanıtan şirket, hizmet talep eden kurum ve kuruluşların saha şartlarına yönelik özelleştirilmiş yüksek teknolojili dijital iş sağlığı ve güvenliği çözümleri üretiyor.

"İş verimliliği artacak, iş kazaları önlenecek"

Deviceye Kurucusu Eren Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tekno girişim desteğiyle kurulduğunu belirterek, Yıldız Teknopark bünyesinde nesnelerin interneti alanında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliği alanında nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak dijital çözümler geliştirdiklerini anlatan Mert, hedeflerinin iş verimliliğini artırmak ve iş kazalarını önlemek olduğunu söyledi.

Mert, geliştirdikleri sistemlerin farklı fabrika ve saha tiplerinde çalışması için baret, yelek, kemer gibi kişilerin donanımlarına yerleştirilebilen cihazlardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Geliştirdiğimiz giyilebilir teknolojilerle, personelleri tehlikeli ortamlarda otomatik olarak takip edebiliyor ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla uyarıda bulunabiliyoruz. Kişileri aktif olarak çalışma alanında hassas bir şekilde takip edebiliyor ve hangi bölgede olduklarını bilebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş kazalarının çok yaşandığı sektörler odak noktamız"

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin üzerinde bulunan gaz ve sıcaklık sensörleri aracılığıyla anlık veri alarak çalışma ortamındaki koşullar tehlikeli hale geldiğinde anında uyarı verdiklerini aktaran Mert, kişinin anlık lokasyonunu takip edebildiklerini bu durumun da gerektiğinde müdahaleyi kolaylaştırdığını dile getirdi.

Nesnelerin internetini kullanarak geliştirdikleri dijital iş güvenliği çözümlerinde öncelikli olarak iş kazalarının çok yaşandığı sektörleri hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çok farklı alanlarda hizmet verme imkanımız var fakat madenler, üretim alanları, fabrikalar, metal, otomotiv, kimya, gaz sektörleri gibi sektörler iş güvenliğinin üst seviyede olması gereken sektörler olduğu için öncelikli alanlarımız. Geçen yılın ortasında sistemimizi ürünleştirdik ve firmalara hizmet vermeye başladık.

Gıda, beyaz eşya, kimya alanındaki firmalarda aktif çalışan sistemlerimiz var. Bir taraftan dijital iş güvenliği hizmeti verdiğimiz firmaların sayısını artırırken, diğer yandan da yeni özellikler ekleyerek sistemimizi geliştiriyoruz."

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