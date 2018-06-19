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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.06.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Nesli tükenmiş bir panda soyu ortaya çıkarıldı

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Nesli tükenmiş bir panda soyu ortaya çıkarıldı

Bilim insanları, günümüzde var olmayan yeni bir dev panda soyunu ortaya çıkardı.

Bilim sitesi "Science Daily"nin haberine göre, sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Guangşi bölgesindeki Sıcutuo Mağarası'nda bulunan 22 bin yıllık panda fosilinden alınan mitokondriyal DNA'sını (mtDNA) analiz eden araştırmacılar, nesli tükenmiş bir panda soyu keşfetti.

Çalışma, soyu tükenen pandanın bugünkü pandalardan 144 bin ile 227 bin yıl önce yaşadığını ve bugün bulunmayan ayrı bir gruba ait olduğunu ortaya koydu.

Çin Bilimler Akademisinden Qiaomei Fu, "Tek bir tam mtDNA dizisi kullanarak, ayrı bir mitokondriyal soy buluyoruz. Bu da Sıcutuo pandasının, diğer ayılara oranla günümüzdeki pandalarla daha yakından ilişkili olduğunu ancak günümüz pandalarının ortak atasından ayrı bir tarihten geldiğini gösteriyor." dedi.

Qiaomei, "Genetik çeşitliliğinin zamanla nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak için soyu tükenen pandaların DNA yapısını daha fazla araştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde de bulundu.

Yaklaşık 150 bin DNA parçasını başarılı bir şekilde sıralayan araştırmacılar, Sıcutuo pandasının tam mitokondriyal genomunu ortaya çıkarmak için bunları dev panda mitokondriyal genom referans dizisine göre hizaladı.

Araştırmacılar, soyağacı oluşturmak için elde ettikleri yeni genomun yanı sıra türü tükenen 32 ayı ve hala var olan 138 ayı türünden alınan mitokondriyal genomları kullandı.

Bulgular, Sıcutuo pandası ile bugünkü pandaların atası arasındaki ayrışmanın yaklaşık 183 bin yıl öncesine dayandığını gösterdi. 

Sıcutuo pandasının ayrıca, 6 mitokondriyal gendeki proteinlerin yapısını değiştirecek 18 mutasyona sahip olduğu kaydedildi. 

Araştırmacılar, bu amino asit değişikliklerinin yaşam alanları veya Son Buzul Maksimum'daki iklim farklılıklarıyla ilişkili olabileceğine de işaret etti.

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