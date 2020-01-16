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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.01.2020 - 07:35,Son Güncelleme:/

Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

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Nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı kurtuluyor

Kenya’da nesli tükenmekte olan kuzey beyaz gergedanı yapay döllenmeyle çoğalacak.

Kenya Vahşi Yaşam Servisinden yapılan açıklamada, geçen yıl ölen son erkek kuzey beyaz gergedanından alınıp saklanan spermler ve hayatta kalan iki dişinin yumurtalarından üç embriyo oluşturulduğu belirtildi.

Turizm ve Vahşi Yaşam Bakanı Najib Balala, gelişmenin büyük bir zafer olduğunu belirterek türün tükenmesinin an meselesi olduğunu vurguladı.

Çekya, Almanya, Kenya ve İtalya’dan bilim adamları ve çevrecilerin katkı verdiği proje sayesinde gelecek aylarda dişi gergedanlara yapılan uygulamayla hayvanların çoğalması sağlanacak.

Adları Najin ve Fatu olan dünyanın son iki kuzey beyaz gergedanı Kenya’da yaşıyor.

Projeyle türün sayısının ilk etapta beşe çıkarılması amaçlanıyor.

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