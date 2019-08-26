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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Neftlix'e dev rakip: Disney Plus hakkında merak ettiğiniz her şey

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Neftlix'e dev rakip: Disney Plus hakkında merak ettiğiniz her şey

Disney Plus çok yakında hizmete giriyor. Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yayın yapan pek çok rakip platformun karşısına çıkacak olan Disney, bünyesinde bulunan pek çok film ve dizi ile rekabeti iyiden iyiye kızıştıracağa benziyor. Peki Disney Plus nasıl olacak? İçeriğinde neler olacak? Abonelik sistemi nasıl işleyecek? Disney Plus kullanma ücreti ne olacak?

Disney Plus için geri sayım sürüyor. Tarihi belli olmasa da platform Türkiye'de de hizmete girecek. Son gelen bilgilere göre Disney Plus'ı 4 farklı cihazda kullanabilmek mümkün olacak. Aynı zamanda platformu 4K çözünürlüğünde kullanmak isteyen kullanıcılardan 3 dolar daha fazla ücret alacak. 

Aylık 6.99 dolarlık abonelik ücreti bulunacak olan Disney Plus, standart abonelik için 9 dolar, HD çözünürlüğünde iki cihaz için 13 dolar, 4K desteği ile birlikte 4 cihaz altında çalışan abonelik için de 16 dolar alacak. Disney Plus aktif olduğunda kullanıcılar hesapları bünyesinde 7 farklı profil oluşturabilecek. 

Disney Plus ile ilgili merak edilen noktalardan biri de Türkiye pazarına girip girmeyeceği. Disney Plus'ın Türkiye pazarına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor; ancak tarih konusu belirsiz. Dünya ile aynı anda Türkiye'de faaliyete geçip geçmeyeceğini bugünden söylemek oldukça güç. Ancak bilinen şu ki, Disney iki yıl içinde tüm dünyada bu servisini hayata geçirmeyi planlıyor.

Neftlixe dev rakip: Disney Plus hakkında merak ettiğiniz her şey

Disney Plus'tan üç yeni dizi: The Mandalorian, She-Hulk ve Moon Knight

Disney, D23 etkinliği kapsamında geçtiğimiz günlerde She-Hulk ve Moon Knight dizilerini duyurdu. Bu diziler Disney Plus platformunda yayınlanacak. Çizgi romanların sevilen kahramanları arasında yer alan Jennifer Walters (She-Hulk), ilk olarak 1980'li yıllarda Marvel evrenine katılmıştı. Bruce Banner'ın avukatı ve kuzeni olarak tanıtılan Walters, Banner'dan aldığı bir kan nakli sonucunda She-Hulk'a dönüştü.

Neftlixe dev rakip: Disney Plus hakkında merak ettiğiniz her şey

Moon Knight ise Marvel çizgi romanlarının belki de en enteresan karakterlerinden birisi. Asıl adı Marc Spector olan karakterimiz, bir paralı asker olarak gönderildiği Mısır'da ağır bir şekilde yaralanıyor. Mısır'ın çöllerinde ölmeye bırakılan Spector, daha sonra Ay tanrısı Khonshu tarafından kurtarılıyor ve hayatta ikinci bir şans elde ediyor. Bu olayın ardından Khonshu'nun Yeryüzü'ndeki avatarı haline gelen Spector, gücünü Ay'dan alan mistik bir kahramana dönüşüyor. Birden fazla kişiliğe sahip olmasıyla dikkat çeken Moon Knight karakteri, çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.

Neftlixe dev rakip: Disney Plus hakkında merak ettiğiniz her şey

Bir diğer sürpriz ise ilk Star Wars dizisi olan The Mandalorian. Yayınlanan fragmanda Mandalore gezegeninden gelen baş kahraman görülüyor. Bu yalnız savaşçı, galaksinin bir ucundan diğerine sürekli dolaşıyor. Dizinin yaratıcısı Jon Favreau ise New Republic (Yeni Galaktik Cumhuriyet)’ten hiçbir gücün onu durduramayacağını belirtirken, yayınlanan fragmanda yer alan sahnelere bakıldığında bu söylemin boşa olmadığı dikkat çekiyor.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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