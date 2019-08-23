Need for Speed Heat geliyor! Ekran görüntüleri yayınlandı
Yılların efsane araba yarışı oyunu Need for Speed, bünyesine yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Need for Speed Heat ismini taşıyan yeni oyunun 4K 60 FPS oynanış görüntüleri de ortaya çıktı.
İlk kez 1994 yılında piyasaya sürülen ve yıllar geçtikçe de yeni sürümleriyle oyun sektörüne damga vuran Need for Speed serisinin yeni bir versiyonu 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Need for Speed Heat adını taşıyan yeni oyun iki farklı sürüm olarak kullanıcılara sunulacak. Bu sürümler "Standart Edition" ve "Deluxe Edition" olarak adlandırılıyor ve Deluxe Edition, yarışseverlere banka desteği ve karakter kıyafetleri gibi ekstra içerikleri bünyesinde barındırıyor.
IGN'in YouTube adresi üzerinden paylaşılan yeni videoda 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri de ortaya çıktı.
Need for Speed Heat oyun fiyatları nasıl olacak? PlayStation 4 için ön sipariş sistemine açılan Need for Speed: Heat'in Standart Edition sürümü 459 TL, Deluxe sürümü ise 519 TL.
Xbox One konsolu için ön sipariş sistemine açılan Need for Speed Heat'in Standart Edition sürümü 468 TL (EA Access sahipleri için 421 TL), Deluxe sürümse 539 TL (EA Access sahiplerine 485 TL)
Son olarak bilgisayar kullanıcıları için ön sipariş sistemine açılan Need for Speed Heat'in Standart Edition sürümüyse 59.99 euro (yaklaşık 375 TL) ve Deluxe Edition sürümüyse 69.99 euro (yaklaşık 440 TL) olarak fiyatlandırılmış durumda.
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