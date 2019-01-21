NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık dev anlaşma
NBA ve popüler basketbol oyunu NBA 2K'nın yapımcısı 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık lisans sözleşmesi imzalandı.
Amerika profesyonel basketbol ligi (NBA) ile popüler basketbol oyunu NBA 2K'nın yapımcısı 2K Games arasında 1.1 milyar değerinde lisans sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile beraber NBA liginde bulunan lisans sahibi takımlar ve oyuncular NBA 2K'da uzun yıllar boyunca yer alacak.
Oldukça yüksek bir rakama yapılan bu anlaşma yaklaşık 7 yıl boyunca devam edecek. NBA komiseri Adam Silver, yapılan anlaşmadan oldukça memnun olduklarını belirtirken, bu anlaşma sonucunda oyun gelirlerinin yüzde 10 veya 15'inin spor liglerine verileceği öğrenildi.
NBA 2K serisinin yapımcısı Take-Two Interactive son zamanların popüler oyunu NBA 2K19 ile 10 milyon adet satış rakamlarına ulaşmıştı. NBA ve 2K Games arasında yapılan sözleşme sonucunda bu rakamların daha da artması bekleniyor.
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