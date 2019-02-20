NBA oyuncuları akıllı forma giymeye başladı
NBA, ilginç bir teknolojiye imza atarak telefonla kontrol edilebilen akıllı formasını tanıttı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen All Star teknoloji zirvesinde akıllı forma olarak adlandırılan bir ürün tanıtıldı. Bu formayı telefonunuz ile kontrol ederek üzerindeki yazı ve sayıları değiştirebiliyorsunuz.
NBA komisyoneri Adam Silver tarafından tanıtılan ürün, özelliklerini üzerinde yer alan esnek ekrandan alıyor. Bu sayede formadaki yazı ve sayıları istediğiniz gibi değiştirebilme olanağına sahip olabiliyorsunuz. Henüz yalnızda bu özelliklerle gelen ürünün gün geçtikçe gelişmesi bekleniyor.
Bu teknoloji sevdiğiniz bir oyuncunun başka bir takıma transfer olması halinde oldukça yarar sağlayacağa benziyor. Ürünün tanıtım tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmezken giyilebilir teknolojilerin hemen her alana sıçradığını görmeye artık şaşırmıyoruz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle