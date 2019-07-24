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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.07.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

NBA 2K20'nin müzik listesi belli oldu

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NBA 2K20'nin müzik listesi belli oldu

2K, dün yaptığı açıklamayla birlikte son 18 yılın en çok puan alan ve en çok satan NBA video oyunu serisinin en yeni sürümü NBA 2K20 için, aralarında Drake, Meek Mill, Billie Eilish, Post Malone ve Nipsey Hussie gibi isimlerin bulunduğu 50 şarkılı en geniş müzik listesini duyurdu.

Tüm şarkılar 2K tarafından seçildi ve efsanevi müzik girişimcisi ve iş adamı olan Steve Stoute tarafından bağımsız müzisyenlere müzik endüstrisinde alternatif olması için kurulan UnitedMasters tarafından onaylandı. Hip-hop, R&B, elektronik, pop ve rock türündeki birçok şarkı ise yıl boyunca dinamik olarak oyuna eklenmeye devam edecek. Bugünden itibaren oyunun müziklerini Spotify listesinden deneyimlemeye başlayabilirsiniz. 

United Masters ve Translation’ın Kurucusu ve CEO’su Steve Stoute konuyla ilgili, “NBA 2K, oyun dünyasında kültür ve sporun merkezi haline gelmiş durumda ve müzikleri bu başarıda çok büyük bir role sahip. Bu yılın müzikleri yıl içerisinde daha önce duymadığınız, geleceğin yükselen yıldızlarının şarkılarıyla düzenli olarak güncellenmeye devam edecek.” açıklamasını yaptı. 

NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “Müzik, NBA 2K deneyiminin tam ortasında bulunuyor ve her yıl, 2K oyuncularına ilham verecek basketbol kültürünü iyi yansıtacak şarkıları seçmek için çok sıkı çalışıyoruz.” dedi. 

Bu yılın müzik listesinde bulunan tüm parçaların listesi geçtiğimiz hafta sonu Chicago’da gerçekleştirilen ComplexCon’da yayımlandı. Gerçekleştirilen şovda 2K, basketbol, teknoloji, moda ve müzik konuşmak üzere panel düzenlendi. Panelde Steve Stoute, Paul Rivera, Karl-Anthony Towns, Don C ve NLE Choppa gibi önemli isimler ile 2K’in bu kültürün gelişmesinde oynadığı rol hakkında konuşuldu.

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