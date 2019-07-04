NBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu
GeriTeknoloji NBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

NBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA 2K20'nin kapak yıldızları belli oldu

Yeni bir nesli tanımlayacak yeteneklere sahip Anthony Davis, ikinci kez kapak yıldızı olurken; Dwyane Wade ise NBA kariyerinin sonuna yaklaşırken Legend sürümünün kapak yıldızı oldu.

2K, bugün yaptığı açıklamayla 18 yıldır en çok satan NBA oyun serisinin yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapak yıldızlarını duyurdu. Altı kez NBA All-Star seçilen, üç kez NBA İlk Takımı içinde yer alan, üç kez NBA Defans Takımında gösterilen ve 2012 Olimpiyat altın madalyası sahibi Anthony Davis, Standart ve Deluxe sürümlerinin kapağı için geri dönüyor. Üç kez NBA şampiyonu olan, 12 kez NBA All-Star takımına seçilen, 2008 Olimpiyat altın madalya sahibi ve 2006 NBA Finalleri MVP’si Dwyane Wade ise Legend versiyonunun kapağını süslüyor. 

İki efsane oyuncu, 20 yılı aşkın süredir basketbol kültürünü tanımlayan NBA 2K serisinin en yeni oyunu olan NBA 2K20’nin kapağını süsleyecek. NBA 2K20’nin tüm versiyonları dünya çapında 6 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkacak. 

“NBA 2K’yı temsil etmek adına geri döndüğüm için şeref duyuyorum,” diyen Anthony Davis, sözlerine “NBA 2K20’nin yüzü olarak seçilmek benim için büyük anlam ifade ediyor. Oyuncuların, dünyanın en iyi spor simülasyonunu bu Sonbaharda deneyimleyecekleri için çok heyecanlıyım” şeklinde devam etti. 

NBA 2K20nin kapak yıldızları belli oldu

Legend sürümünün kapak yıldızı Dwyane Wade ise, “Hayatımın 16 yılını en üst seviyede sevdiğim bu oyunu oynayarak geçirdiğim için çok mutluyum. NBA’e katıldığımdan beri yükseldiğim kariyer basamaklarını, NBA 2K’nın Legend sürümünün kapak yıldızı olarak taçlandırmak bana büyük gurur verdi. Ben ve ailem NBA 2K oynamayı çok seviyoruz. Bugüne kadar yıllarca beni izleyen ve NBA 2K serisinde ben olarak oynayan tüm hayranlarıma gerçekten minnettarım.” dedi. 

Anthony Davis, diğer yıldızlarla birlikte yer aldığı NBA 2K16’dan sonra NBA 2K20 ile birlikte ilk defa tek başına kapak yıldızı oluyor. Dwyane Wade ise NBA 2K20 Legend sürümünün kapağında yer alarak kariyerinde ilk defa NBA 2K serisinin kapak yıldızı oluyor. 

NBA 2K serisinin Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, “NBA 2K serisi, ligin şüphesiz en iyi yeteneklerini seçerek oyunun kapağında onurlandırıyor. Anthony ve Dwyane, basketbolun global bir fenomene dönüşmesini sağlayan her şeyi temsil ediyorlar -şiddetli bir smaç, üstün yetenek ya da çağ belirleyen miraslar – ve lige daha sonra gelecek bir sonraki nesil NBA süperstarları için gerçek bir ilham kaynağı oluyorlar.” şeklinde konuştu. 

NBA 2K20, PlayStation 4 için 6 Eylül 2019 tarihinde piyasaya çıkacak. 

NBA 2K20 Legend sürümünü satın alan oyuncular farklı oyun kapağının yanı sıra aşağıdaki özel oyun içi ekipmanlara sahip olacak: 

100,000 Virtual Currency;
50,000 MyTEAM Puanı;
20 MyCAREER Skill Boost;
MyPLAYER Kıyafet Kapsülü;
MyPLAYER Kıyafet Koleksiyonu;
MyPLAYER Ayakkabı Koleksiyonu;
20 MyTEAM League Paketi (haftada bir adet verilecek);
20 MyTEAM Heat Check Paketi (NBA sezonu başladığında haftada bir adet verilecek);
5 MyTEAM Theme Paketi (Toplamda 5 temanın her paketi, temalar aktif olduğunda verilecek);
2 Sapphire MyTEAM Kapak Yıldızı Kartı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?