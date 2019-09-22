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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

NBA 2K20 Global Championship turnuvası başlıyor

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NBA 2K20 Global Championship turnuvası başlıyor

2K; National Basketball Association (NBA), National Basketball Players Association (NBPA) ve dünyanın en büyük espor şirketi olan ESL ile iş birliği yaparak NBA 2K20 Global Championship turnuvasını duyurdu.

100 bin dolardan daha fazla para ödülüne sahip olan rekabetçi turnuva NBA 2K20 Global Championship, dünya çapındaki yetenekli NBA 2K20 oyuncuları için tasarlandı. Dünya çapındaki turnuva, Ekim 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında kafa kafaya çevrimiçi karşılaşmaları ve çevrimdışı etkinlikleri içerecek. Amerika’da yapılacak finalde ise oyuncular ilk defa yapılan dünya çapında NBA 2K20 şampiyon tacını kazanmak için oynayacak.

2K Basketbol Operasyonları Kıdemi Başkan Yardımcısı Jason Argent konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: “NBA, NBPA ve ESL ile iş birliği içinde türünün ilk örneği olan NBA 2K turnuvasını oluşturduğumuz için çok heyecanlıyız. Ulusal ölçüde yeteneklerini sınamak isteyen her oyuncuyu kayıt yapmaya ve dünyanın en iyi kafa kafaya karşılaşma oyuncusu olup olmadıklarını görmeye davet ediyoruz.”

NBA’in Tüketici Ürünleri ve Oyun İş Birlikleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthew Holt, “Bu ölçekteki bir turnuva bize dünya çapında basketbolun ne kadar büyüdüğünü gösterecek. NBA 2K20 Global Championship, herkese tüm dünyaya meydan okuma fırsatı tanıyor.” şeklinde konuştu. 

NBPA’in ticari kolunu yöneten NBPI Lisanslama Yürütücü Başkan Yardımcısı Josh Goodstadt ise “Muhteşem ortaklarla iş birliği yaparak oyun tarihinde bir mihenk taşı oluşturacağımız için çok heyecanlıyız. Oyuncularımız dünyanın her yerinden geliyorlar ve bu özel deneyimle artık hayranlarımız da dünyanın her yerinden NBA 2K aracılığıyla etkileşime girebilecek ve birbirilerine karşı yarışabilecekler.” dedi. 

Ekim ile Kasım 2019 arasında yeteneğine güvenen NBA 2K20 oyuncuları, Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri içerisinde yerel çevrimiçi müsabakalarla eleme sistemine girerek bölge finaline doğru ilerleyecek. Bölgesel finaller ise Los Angeles, Paris ve Sydney’deki ESL stüdyolarında gerçekleştirilecek ve her kazanan $15,000 dolar para ödülüyle birlikte NBA ve 2K’dan özel ödüller kazanacak. 

Genel Final 22 Şubat 2020 tarihinde ESL’in Los Angeles stüdyosunda yapılacak ve sekiz finalist ilk defa yapılan turnuvanın global şampiyonluk tacını kazanmak için yarışacak.

Kayıtlar nba2kgc.com adresinden yapılabiliyor.

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