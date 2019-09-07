NBA 2K20 dünya çapında satışa sunuldu

NBA 2K20, yirmi yıldan uzun bir süredir geliştirilen seriye birçok iyileştirme ve yenilik sunuyor:

Olabildiğince Gerçek – NBA 2K20, basketbol simülasyonunda sınırları olabildiğince ileriye taşıyor. Yeniden düzenlenen Pro Stick ile hücumda tamamen kontrol sizin olacak. Mükemmel pick and roll, yeni top sürme tekniği ve daha fazlasıyla defans hattından sıyrılın.



Parlak Işıklar Altında – Yürütücü yapımcı LeBron James ve SpringHill Entertainment ile birlikte bu yılın MyCAREER modu güncel sosyal konulara parmak basıyor. NBA yeteneği olarak yıldız olma yolunda saha içinde ve dışında başarıyı aramak sizin elinizde. Sinematik anlatımda bu yıl Idris Elba, Rosario Dawson gibi ünlü oyuncuların yanı sıra geçmiş ve mevcut NBA all-star oyuncuları yer alıyor ve yönetmenliğini vizyonerliğiyle öne çıkan Sheldon Candis yapıyor.



MyPLAYER – Yenilenen MyPLAYER Builder, MyPLAYER’ın potansiyeline ulaşması sürecinde karakter özelliklerini çok daha fazla kontrol edebilme imkanı sunuyor. Bunlar arasında kendi Takeover özelliğini seçme, potansiyele hızla yaklaşma için sahip olunan MyPLAYER rozetlerini düzenleme gibi özellikler yer alıyor.



WNBA – İlk defa 12 WNBA takımının ve oyuncularının tamamı, Play Now ve Season modlarında oynanabilir halde yer alıyor. Oynanış animasyonları, oyun stilleri ve görseller tamamen kadınların oynama şekline göre özel olarak tasarlandı.



United We Play – Steve Stoute ve UnitedMasters iş birliğinde bu yılın müzikleri, bilinen ünlü sanatçılar ile henüz yükselmekte olan yeni nesil sanatçıların parçalarının harmanlanmasından oluşuyor. Seride ilk defa oyun müzikleri, oyunun çıkışından sonra da güncellenmeye devam ederek yeni neslin yıldız sanatçılarını keşfetme imkanı tanıyacak. İlk defa çalınacak müzik yayınları ve oyun için konserler ile müziğin geleceğini keşfedin.



MyTEAM – NBA 2K20’nin fantezi kart toplayıcısı tamamen yeni etkinlikler ve ödüllerle birlikte geri dönüyor. Günlük hedefler, kart seviye sistemi, sınırlı süreli etkinlikler ve çok daha fazla ödülle MyTEAM’de usta olun.



Yeni Neighborhood – Daha canlı ve coşkulu Neighborhood’u keşfedin. Daha fazla 2K rekabet yarışmalarına katılın, yeni Show-Off Stick animasyonlarını açın, 9 delikli Disk Golf oynayın ve daha önce görülmemiş derecede özel ekipmanlara sahip olun.



Yeni Nesil Sunum – Kevin Harlan, Ernie Johnson ve çok daha fazla önemli isimle spor oyunu tarihinin en yetenekli ve derin kadrosuyla dinamik oyun içi sunucu kadrosuyla tanışın. 60 binden fazla yeni diyalog satırı, tamamen yeni stüdyo şovları ve oyun girişleri, MyPLAYER röportajları, rekorlar ve başarılarla ilgili bilgiler, 2 binden fazla saha özenlinde seyirci sesi ve reaksiyonlarıyla daha önce görülmemiş şekilde ses deneyimini yaşayın.

Anthony Davis’in kapağında yer aldığı NBA 2K20 Standart Edition ve NBA 2K20 Digital Deluxe Edition bugünden itibaren PlayStation®4 için satışa çıktı. Kapağında Dwyane Wade’in yer aldığı NBA 2K20 Legend Edition ise 100,000 VC, MyTEAM kartları, MyPLAYER için dijital eşyalar ve çok daha fazla içerikle birlikte geliyor.