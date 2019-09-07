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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.09.2019 - 00:07, Son Güncelleme:

NBA 2K20 dünya çapında satışa sunuldu

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NBA 2K20 dünya çapında satışa sunuldu

2K, en çok satan ve en yüksek puana sahip NBA video oyun serisinin en yeni sürümü olan NBA 2K20’nin dünya çapında piyasaya çıktığını duyurdu. NBA 2K20’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte seri, oyun modları, oyuncu kontrolleri ve özelleştirme seçenekleriyle spor oyunları arasında öne çıkan bir oyun olacak gibi görünüyor. Ayrıca kapsamlı açık dünyaya sahip Neighborhood ile NBA 2K20, basketbol kültürünü ileri seviyeye taşımak için oyuncuları ve sporcuları bir araya getiriyor.

NBA 2K20, yirmi yıldan uzun bir süredir geliştirilen seriye birçok iyileştirme ve yenilik sunuyor: 

Olabildiğince Gerçek – NBA 2K20, basketbol simülasyonunda sınırları olabildiğince ileriye taşıyor. Yeniden düzenlenen Pro Stick ile hücumda tamamen kontrol sizin olacak. Mükemmel pick and roll, yeni top sürme tekniği ve daha fazlasıyla defans hattından sıyrılın.

Parlak Işıklar Altında – Yürütücü yapımcı LeBron James ve SpringHill Entertainment ile birlikte bu yılın MyCAREER modu güncel sosyal konulara parmak basıyor. NBA yeteneği olarak yıldız olma yolunda saha içinde ve dışında başarıyı aramak sizin elinizde. Sinematik anlatımda bu yıl Idris Elba, Rosario Dawson gibi ünlü oyuncuların yanı sıra geçmiş ve mevcut NBA all-star oyuncuları yer alıyor ve yönetmenliğini vizyonerliğiyle öne çıkan Sheldon Candis yapıyor. 

MyPLAYER – Yenilenen MyPLAYER Builder, MyPLAYER’ın potansiyeline ulaşması sürecinde karakter özelliklerini çok daha fazla kontrol edebilme imkanı sunuyor. Bunlar arasında kendi Takeover özelliğini seçme, potansiyele hızla yaklaşma için sahip olunan MyPLAYER rozetlerini düzenleme gibi özellikler yer alıyor.

WNBA – İlk defa 12 WNBA takımının ve oyuncularının tamamı, Play Now ve Season modlarında oynanabilir halde yer alıyor. Oynanış animasyonları, oyun stilleri ve görseller tamamen kadınların oynama şekline göre özel olarak tasarlandı.

United We Play – Steve Stoute ve UnitedMasters iş birliğinde bu yılın müzikleri, bilinen ünlü sanatçılar ile henüz yükselmekte olan yeni nesil sanatçıların parçalarının harmanlanmasından oluşuyor. Seride ilk defa oyun müzikleri, oyunun çıkışından sonra da güncellenmeye devam ederek yeni neslin yıldız sanatçılarını keşfetme imkanı tanıyacak. İlk defa çalınacak müzik yayınları ve oyun için konserler ile müziğin geleceğini keşfedin.

MyTEAM – NBA 2K20’nin fantezi kart toplayıcısı tamamen yeni etkinlikler ve ödüllerle birlikte geri dönüyor. Günlük hedefler, kart seviye sistemi, sınırlı süreli etkinlikler ve çok daha fazla ödülle MyTEAM’de usta olun. 

Yeni Neighborhood – Daha canlı ve coşkulu Neighborhood’u keşfedin. Daha fazla 2K rekabet yarışmalarına katılın, yeni Show-Off Stick animasyonlarını açın, 9 delikli Disk Golf oynayın ve daha önce görülmemiş derecede özel ekipmanlara sahip olun.

Yeni Nesil Sunum – Kevin Harlan, Ernie Johnson ve çok daha fazla önemli isimle spor oyunu tarihinin en yetenekli ve derin kadrosuyla dinamik oyun içi sunucu kadrosuyla tanışın. 60 binden fazla yeni diyalog satırı, tamamen yeni stüdyo şovları ve oyun girişleri, MyPLAYER röportajları, rekorlar ve başarılarla ilgili bilgiler, 2 binden fazla saha özenlinde seyirci sesi ve reaksiyonlarıyla daha önce görülmemiş şekilde ses deneyimini yaşayın.

Anthony Davis’in kapağında yer aldığı NBA 2K20 Standart Edition ve NBA 2K20 Digital Deluxe Edition bugünden itibaren PlayStation®4 için satışa çıktı. Kapağında Dwyane Wade’in yer aldığı NBA 2K20 Legend Edition ise 100,000 VC, MyTEAM kartları, MyPLAYER için dijital eşyalar ve çok daha fazla içerikle birlikte geliyor.

Çinliler Apple'dan önce iPhone 11 Max'i satışa çıkardı!Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıtmasından haftalar önce Çinliler birebir aynı görünen iPhone 11 Max'i piyasaya sürdü. iPhone 11 Max görünümlü Çinli 'çakma' telefonu yakından inceledik.
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