NBA 2K19, Android cihazlar için yayında!
NBA Live serisinin son yıllardaki kıpırdanmalarını saymazsak sektörün tartışmasız en iyi basketbol oyunu NBA 2K19, Android cihazlara sonunda geldi.
NBA 2K19 Android sürümü yayınlandı. Ancak beraberinde bazı sorunlar da getirdi. iOS'un aksine, oyunu Android cihazlarda kullanmaya başlayan kullanıcılar tarafından gelen yorumlarda, düşük grafik detayları, gecikmeli oynanış sistemi ve kontrolcü desteğinin olmayışı gibi konu başlıkları dikkat çekiyor. Android için yayınlanan sürümde, iOS işletim sisteminde olan bazı kritik özellikler yer almıyor.
Oyundaki sorun ve eksiklikler bununla da sınırlı değil. NBA 2K19’un Android sürümünde multiplayer modu yer almıyor. Bundan daha dikkat çekici bir detay ise fiyat noktasında karşımıza çıkıyor. Oyunun Google Play Store ve iOS sürümü 7.99 dolar fiyata sahip. Türkiye’de yayınlanan sürüm ise 60 TL fiyata sahip.
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