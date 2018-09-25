NBA 2K Playgrounds 2'nin çıkış tarihi belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.09.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

NBA 2K Playgrounds 2'nin çıkış tarihi belli oldu

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NBA 2K Playgrounds 2'nin çıkış tarihi belli oldu

2K, Saber Interactive tarafından geliştirilen ikiye iki arcade tarzı basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2’nin 16 Ekim 2018 tarihinde PlayStation 4 için piyasaya çıkacağını duyurdu.

Oyunun kapağında Hall of Fame yıldızı Julius “Dr. J” Erving, NBA şampiyonu Kevin Garnett, NBA All-Star oyuncusu Karl-Anthony Towns ve Celtics’in yıldızı Jayson Tatum yer alıyor. NBA 2K Playgrounds 2, yeni oyuncular, sahalar ve hareketlerle seriye yeni bir enerji getiriyor. NBA 2K Playgrounds 2, çıktığı anda aralarında Michael Jordan, Kobe Bryant ve Kareem Abdul-Jabbar gibi efsanelerin de bulunduğu 300’den fazla oyuncuyu barındıracak. Çıkışından sonra da güncellemelerle birlikte 200’e yakın oyuncu oyuna eklenecek. Oyunda Washington D.C., St. Louis, Seoul ve Avustralya gibi dünya çapında tamamen yeni ve heyecan verici on saha bulunacak. Çıkışından sonra da yeni sahalar oyuna eklenmeye devam edecek.

Oyunda 100’den fazla oyuncuların imzasını taşıyan hareket bulunacak: Michael Jordan’ın serbest atış çizgisinden smacı, George Gervin’in buz adam parmak hareketi, LeBron James’in kendi başına yaptığı alley-oop gibi. Ayrıca ceket, t-shirt, pantolon, şort ve ayakkabı gibi birçok yeni kişiselleştirme eşyası da oyunda yer alacak. NBA 2K Playgrounds 2’nin müzik listesinde Run The Jewels, Oddisee ve DJ Premier gibi lisanslı parçalar bulunuyor.

NBA 2K Playgrounds 2’de kendi başınıza, arkadaşlarınızla ya da dünyaya karşı oynama seçenekleri bulunuyor. Playgrounds Championship modu hem co-op hem de bireysel olarak dünya çapında puan listesi oluştururken, yeni tek kişilik sezon modu da sezon ve playoff maçlarını takım olarak oynamanızı sağlayacak. Oyunda ayrıca dört kişilik online maç, yapay zekaya karşı co-op maçlar, geliştirilmiş eşleştirme sistemine sahip özel sunucular, üç sayı yarışması, tuhaf geliştirme öğeleri, kişiselleştirilmiş maçlar ve çok daha fazlası yer alacak.

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