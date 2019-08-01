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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriNBA 2K, NBA Draft’ının önemli İsmi Zion Williamson ile anlaşmaya vardı
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Teknoloji
01.08.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

NBA 2K, NBA Draft’ının önemli İsmi Zion Williamson ile anlaşmaya vardı

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NBA 2K, NBA Draft’ının önemli İsmi Zion Williamson ile anlaşmaya vardı

2K, yaptığı açıklamayla 2019 NBA Draft’ının ilk sırasından seçilen Zion Williamson ile NBA 2K arasında uzun vadeli bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın Williamson’ın çeşitli oyun içerikleri, kullanıcı etkinlikleri, yaratıcı marka çalışmaları ve sosyal aktivitelerde yer almasını kapsadığı belirtildi. 2011 yılından beri NBA 2K serisinin en yüksek puan alan çaylak oyuncusu olan Zion Williamson, 6 Eylül 2019’da çıkacak olan NBA 2K20 ile birlikte ilk defa bir oyunda yer alacak.

Zion Williamson konuyla ilgili, “2K takımına katıldığım ve dünya çapında başarılı olan oyunda dünyanın benim karakterimle oynayacak olmasından dolayı çok heyecanlıyım. Basketbol kültürüne etkimi bırakmak ve sporun gelecekte neler getireceğini gösteren ekibin bir parçası olmak için hazırım.” dedi. 

Williamson, 20 yılı aşkın süredir NBA 2K’i temsil eden Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Shaquille O’Neal, LeBron James, Giannis Antetokounmpo ve NBA 2K20’nin kapak yıldızları Anthony Davis ve Dwyane Wade’in aralarında bulunduğu elit NBA oyuncuları grubuna katılmış oldu. 

NBA 2K Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Argent, “Zion, NBA’in şimdiki ve gelecek olan en iyi yıldızlarını temsil ediyor, biz de 2K takımına katıldığı için kendisine heyecanlı bir şekilde hoş geldin diyoruz. 20 yılı aşkın süredir NBA 2K, dünyanın en iyi basketbolcularını belirleyip onlarla çalıştı. Zion’un sahada yapabileceklerine tanık olmak inanılmaz bir deneyim olacak. Kariyerinde yükselirken onun yanında olacak olmamız da bize heyecan veriyor.” şeklinde konuştu. 

Zion Williamson ile ilk defa oynamak isteyen oyuncular NBA 2K20’nin piyasaya çıkış tarihi olan 6 Eylül 2019’u beklemeleri gerekiyor.

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