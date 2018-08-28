NBA 2K Ligi’ne dört takım daha katıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
28.08.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

NBA 2K Ligi’ne dört takım daha katıldı

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NBA 2K Ligi’ne dört takım daha katıldı

NBA, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers ve Minnesota Timberwolves takımlarının NBA 2K Ligi’ne katılacağını ve ligdeki toplam takım sayısının 17’den 21’e yükseleceğini açıkladı.

NBA 2K Ligi İdari Menajeri Brendan Donohue, “NBA’de mücadele eden bu dört takımı ve tutkulu taraftar kitlelerini NBA 2K Ligi'nde görmek sadece lig için değil, tüm 2K topluluğu için heyecan verici bir an. Yenilikçi ruhlarından, küresel erişimlerine kadar, bu takımların her birinin muazzam bir katkısı olacağını biliyoruz ve bu büyümenin yeni oyunculara, antrenörlere ve tüm personele lige katılma fırsatı sunmasından dolayı heyecan duyuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

NBA 2K Ligi’nde hali hazırda mücade eden 17 takım arasında 76ers GC, Blazer5 Gaming, Bucks Gaming, Celtics Crossover Gaming, Cavs Legion GC, Grizz Gaming, Heat Check Gaming, Jazz Gaming, Kings Guard Gaming, Knicks Gaming, Magic Gaming, Mavs Gaming, Pacers Gaming, Pistons GT, Raptors Uprising GC, Warriors Gaming Squad, ve Wizards District Gaming bulunuyor.

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