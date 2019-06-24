NASA'ya diz çöktüren minik bilgisayar: Raspberry Pi
NASA'nın geçtiğimiz yıl hack'lenmesiyle birlikte bazı özel verilerin internete sızdırılması büyük ses getirmişti. NASA'nın hack'lenmesinin dünyanın en küçük bilgisayarı olan Raspberry Pi kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
2018 yılında verilere sahip çıkmak ciddi bir problem olarak görünüyor. Sosyal medya siteleri, e ticaret devleri derken NASA’nın hack'lenmesi ve verilerinin sızdırılması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Spaceraft’ın ele geçirdiği bir NASA içi nota göre uzay ajansının verileri 23 Ekim’de sızdırıldı. Güvenlik açığı, bir yabancının şu andaki ve geçmişteki NASA çalışanlarının bilgilerine ulaştığı sırada yaşanmış. Sızdırılan veriler arasında bu personellerin sosyal güvenlik numaraları da yer alıyor. Sosyal güvenlik numarası, ABD vatandaşları için bizdeki T.C. Kimlik No ile aynı görevi görüyor.
NASA'nın veri sızdırmasının nedeni ise dünyanın en minik bilgisayarı Raspberry Pi nedeniyle olmuş. NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL)’nin geçtiğimiz yıl siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. Saldırganın, ucuz bir Raspberry Pi kullanarak uzay ajansının görevleriyle ilgili 500 MB veri çaldığını da doğruladı.
Raspberry Pi, genellikle yazılımla ilgili öğrencilerin veya hobi olarak uğraşanların ülkemizde de sık sık kullandığı kredi kartı büyüklüğünde bir bilgisayar... Kredi kartı boyutundaki bilgisayar, bir retro oyun istasyonu gibi projeler için iyi bir kullanım sunabiliyor. Ancak bir bilgisayar korsanı Raspberry Pie için çarpık bir kullanım çözümlemiş ve NASA verilerini çalmış.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle