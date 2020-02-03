NASA'nın Voyager 2 aracında önemli sorun

Fotoğraf: NASA

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı durmadan evrenin derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Fakat, Dünya'dan uzak olan uzay aracı önemli bir sorunla karşılaştı. Bunun sonucu olarak da Voyager 2 normalden fazla güç tüketmeye başladı. 25 Ocak günü Voyager 2, manyetik alan cihazını kalibre etmek için 360 derece dönüş manevrası yapmak zorundaydı ama yapamadı. Voyager 2'daki her iki sistem de olması gerekenden daha uzun süre açık kaldı ve bu da daha fazla güç kaybına neden oldu.

Uzay aracı gerektiğinden daha fazla güç tükettiğinde, bunu engellemek için otomatik koruma sistemleri aktif hale getirildi. Bu sistemler, mümkün olduğunca fazla gücü korumak için bilimsel aletler gibi araç için gerekli olmayan aletlerin kapanmasına neden oldu.

Bilim insanları Voyager 2'den veri toplayabilmek için bu araçları tekrar çalıştırmak istediler. Bunun içinde mühendisler, çok fazla güç tüketen ve bilimsel araçları tekrar etkinleştiren sistemlerden birini devre dışı bırakmayı başardı. Fakat, şu an için bir veri alınamadı.

NASA'dan yapılan açıklamada ekibin uzay aracının geri kalanındaki durumunu incelediği ve normal operasyonlara devam etmek için çalıştığı belirtildi. Dünya'dan uzak olan Voyager 2'den tekrar veri transferinin gerçekleşmesi bilim dünyası için sevindiren bir gelişme olacaktır.

Voyager 2 şu anda yaklaşık 18.5 milyar kilometre uzaklıkta ve Güneş Sistemi'nin dışında bulunuyor. Dünya'dan gönderilen her bir sinyalin ulaşması 17 saat sürüyor. Aracın aldığı sinyale yolladığı cevap da aynı sürede geri dönüyor. Kısaca, Voyager 2'ye gönderilen komut 34 saat sonra çıktı olarak alınabiliyor.