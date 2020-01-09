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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 09.01.2020 - 07:16,Son Güncelleme:/

NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı

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NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor. CNN'in haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.

NASAnın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adasının üçte biri yandı

16 Aralık 2019 tarihli fotoğraf

Adanın Batı ucundaki Flinders Chase Ulusal Parkı ise penguen kolonilerini barındırıyor.

Adada 25 bin koala öldü

Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor.

Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.

Buradaki yangınların yıldırım düşmesi sonucu başladığı tahmin ediliyor.

NASAnın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adasının üçte biri yandı

7 Ocak 2020 tarihli fotoğraf

Avustralya'da Eylül'de başlayan ve hızla yayılan yangınlarda şimdiye dek 8 milyon hektarlık bir alan yandı.

En az 25 kişinin öldüğü yangınlarda 480 milyon hayvanın can verdiği tahmin ediliyor.

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