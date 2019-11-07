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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

NASA'nın TESS uydusu Güney Gökü'nün uzay panoramasını kayda aldı

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NASA'nın TESS uydusu Güney Gökü'nün uzay panoramasını kayda aldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusunun (TESS) çektiği, Güney Yarım Küre'den görülen uzay kesitinin (Güney Gökü) fotoğraflarından oluşturulan bir panorama yayımladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay boşluğunun 180 derecelik dilimini 13 sektöre ayıran panoramanın, TESS'in keşif yolculuğunun ilk yılında çektiği 208 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğu belirtildi.

Panoramada, Samanyolu Galaksisi sol orta kısmında beyaz bir bant gibi görünürken, görüntünün merkezinde Dünya'ya en yakın galaksi olan Büyük Macellan Bulutu ve onun sağ altında Küçük Macellan Bulutu görülüyor.

Küçük Macellan Bulutu'nun altında beyaz bir bilyeyi andıran küresel yıldız kümesi NGC 104 yer alıyor.

Samanyolu Galaksisi'nin beyaz bandının gölgesinde Kömürçuvalı Bulutsusu'nun hatları seçilirken, onun üzerinde Güney Haçı Takımyıldızı gözlenebiliyor.

Uzay panoraması ayrıca Dünya'ya yakın çok sayıda yıldız sistemini de görünür kılıyor. Dünya'ya en yakın yıldızlardan Alfa Centauri, yörüngesinde Dünya'dan doğrudan gözlemlenebilen ilk öte gezegenlerin yer aldığı Fomalhaut, Dünya'dan en parlak görülen yıldız olan Sirius ve Avcı (Orion) Takımyıldızının iki ucunu işaretleyen Betelgeuse ve Rigel yıldızları panoramada yerlerini alıyor.

Güneş Sistemi dışındaki yıldız sistemlerindeki gezegenlerin varlığını tespit etmek amacıyla 18 Nisan 2018'de uzaya fırlatılan TESS,  görevinin ilk yılında "Güney Gökü" adı verilen, uzayın Güney Yarım Küre'den görülen kesiminde varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfetti, 850'den fazla olası öte gezegene ilişkin de doğrulanmayı bekleyen bulgulara ulaştı.

Uydu keşif yolculuğunun 2. yılında uzayın Kuzey Yarım Küre'den görülen, "Kuzey Gökü" bölgesine odaklanacak.

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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