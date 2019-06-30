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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.06.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

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NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, dünyadan 35 ışık yılı uzaklıkta gözlenen şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti.

The Astronomical Journal dergisinde yayınlanan makalede, L 98-59B olarak adlandırılan yeni gezegenin, NASA'nın öte gezegen keşif uydusu TESS'in şimdiye kadar keşfettiği en küçük gezegen olduğu belirtildi.

Makalede, L 98-59B'nin TESS'in keşfettiği 3 yeni gezegenden biri olduğunun altı çizilirken, gezegenin dünyadan küçük Mars'tan büyük kütleye sahip olduğu kaydedildi.

Gezegene, dünyadan 35 milyon ışık yılı uzaklıkta L 98-59 yıldız sisteminin yanında yer alması nedeniyle L 98-59B isminin verildiği belirtildi.

Güneş Sistemi dışında keşfedilen en küçük gezegen ise hala Kepler Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen Kepler-37-b olmayı sürdürüyor.

NASA geçen yılın ekim ayında, yakıtı biten Kepler'in, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından bilim operasyonlarının sonuna geldiğini açıklamıştı.

TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül 2018'de SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte gezegenlere dair kanıtlar araması planlanıyor.

TESS, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. "Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

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