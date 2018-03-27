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    NASA'nın Mars'taki göz bebeği Curiosity 2 bininci gününü devirdi!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 06:34 | Son Güncelleme:

    NASA tarafından 2011 yılında Dünya'dan yollanan 6 Ağustos 2012 yılında Mars'ın Gate kraterine ulaşan Curiosity 2000'inci gününü tamamladı.

    NASA tarafından Mars'ın Gate kraterinde inceleme yapmak için yollanan araç, 154 km yol almayı başardı. NASA bu aracın 700 dünya gününe kadar çalışacağını tahmin ediyordu. Ancak araç bu tahmin edilen değeri 3 e katlamak üzere ve hala sağlam. Aracın 6 yıldır aldığı bu mesafe size az gelebilir.

    NASAnın Marstaki göz bebeği Curiosity 2 bininci gününü devirdi

    Ancak Curiosity, oldukça yavaş hareket ediyor ve bazı yerlerde araştırmak yapmak için uzun süre bekliyor. Curiosity'nin yaptığı araştırmalar Mars'ın iklimini ve yaşam olup olmadığıyla ilgili. 2.9x2.2x2.2 metrelik boyutlarda ve 889 kg'lık ağırlığa sahip olan aracın çektiği fotoğraflar insanlar tarafından oldukça dikkat çekiyor. Curiosity araştırmalarına bozulana kadar devam edecek. 

    Etiketler: 2000 , Gün
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