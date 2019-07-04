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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

NASA’nın Mars verileri sızdı

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NASA’nın Mars verileri sızdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’da siber güvenlik ihlali yaşandığı ve Mars misyonu ile ilgili çeşitli verilerin sızdığı ortaya çıktı. Üstelik bu ihlalin, dünyanın en küçük bilgisayarı olarak tanımlanan Raspberry Pi cihazıyla gerçekleştrildiği belirlendi. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, sızıntıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanları, Mars keşif aracı Curiosity’e ilişkin hassas verilere odaklandı.

NASA Genel Müfettiş Ofisi’nin (OIG) raporuna göre güvenlik ihlali NASA’ya bağlı bir araştırma ve geliştirme merkezi olan Jet Propulsion Laboratory’da gerçekleşti.

Nisan 2018'de başlayan sızıntı 10 ay boyunca fark edilmeden devam etti. Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, sızıntı sonucunda NASA’nın Mars görevleriyle ilgili 500 MB'a yakın bilgi çalındı. Çalınan bilgilerin özellikle Mars keşif aracı Curiosity’e ilişkin olduğu belirlendi.

Nasıl oldu?

Bilgisayar korsanlarının, Jet Propulsion Laboratory ağına yetkilendirmesiz bir Raspberry Pi yoluyla sızdığı ortaya çıktı. Tek kartlı, 25 dolar değerindeki Raspberry Pi, dünyanın en küçük bilgisayarı olarak tanımlanıyor. Bilgisayarı ağa kimin bağladığı henüz bilinmiyor. Ancak NASA raporu, söz konusu saldırıyı APT (Gelişmiş Kalıcı Tehdit) gruplarına bağlıyor.

Bu ilk sızıntı değil

ESET, daha bu yılın Ocak ayında NASA çalışanlarının kişisel verilerine odaklanan bir siber ihlalin tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı. NASA Genel Müfettiş Ofisi, hazırladığı raporda "Geçtiğimiz 10 yılda Jet Propulsion Laboratory (JPL), IT ağının önemli bölümlerini tehlikeye atan birkaç siber güvenlik sorunu yaşadı" ifadesini kullanıyor. Rapora göre, “Birden çok IT güvenlik kontrolü zayıflığı, JPL'nin sistemlerini ve ağlarını hedef alan saldırıları önleme, tespit etme ve azaltma yeteneğini azaltıyor, böylece NASA sistemlerinin ve verilerinin siber suçlular tarafından sömürülmesine maruz bırakıyor.”

NASA Genel Müfettiş Ofisi, tespitlerin yanı sıra raporda çeşitli önerilere de yer veriyor. Raporda özetlenen 10 öneriden çoğunun NASA tarafından kabul edildiği belirtildi.

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