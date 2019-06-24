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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
24.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlekleri takıldı

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NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlekleri takıldı

2020 yılında kızıl gezegen Mars'a gönderilmesi planlanan keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı. Aracın sancak tarafına ait tekerlekleri ve ayakları ile iskele tarafına ait yeni bir süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte aracın Mars'ın zorlu koşullarına daha fazla dayanıklı bir yapıda olması bekleniyor.

Bu yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı olması hem de dayanıklılığın yanı sıra hafif bir yapıda olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen bu özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlanmış.

Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna sahip ve ön ile arka iki tekerin dümen motoruna sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu motorlar ile birlikte robot bulunduğu yerde 360 derece dönebilecek. 

NASAnın keşif robotuna yeni tekerlekleri takıldı

Yeni robot, 45 derecelik eğimde devrilmeden yoluna devam edebilecek ve bu eğim söz konusu olduğunda bile 152m/s hıza ulaşabilecek.

Bu tekerleklerin test sürecinde kullanılacağı, ancak aracın Mars'a bu tekerleklerle gitmeyeceği belirtilirken, NASA'nın test sürecinin sona ermesiyle yeni bir tekerlek geliştirip araca monte etmesi bekleniyor.

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