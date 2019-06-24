NASA'nın keşif robotuna yeni tekerlekleri takıldı
2020 yılında kızıl gezegen Mars'a gönderilmesi planlanan keşif robotuna test amaçlı yeni tekerlekleri takıldı. Aracın sancak tarafına ait tekerlekleri ve ayakları ile iskele tarafına ait yeni bir süspansiyon sisteminin eklenmesiyle birlikte aracın Mars'ın zorlu koşullarına daha fazla dayanıklı bir yapıda olması bekleniyor.
Bu yeni tekerleklerin en önemli özelliği hem dayanıklı olması hem de dayanıklılığın yanı sıra hafif bir yapıda olması. Yıllardır Mars üzerinde keşif yapan Curiosity'den edinilen tecrübeye dayanarak geliştirilen bu özel tekerlekler daha sert, kalın ve dar şekilde tasarlanmış.
Önceki tekerleklerde olduğu gibi alüminyum malzemeden üretilen yeni tekerleklerin her biri kendi motoruna sahip ve ön ile arka iki tekerin dümen motoruna sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu motorlar ile birlikte robot bulunduğu yerde 360 derece dönebilecek.
Yeni robot, 45 derecelik eğimde devrilmeden yoluna devam edebilecek ve bu eğim söz konusu olduğunda bile 152m/s hıza ulaşabilecek.
Bu tekerleklerin test sürecinde kullanılacağı, ancak aracın Mars'a bu tekerleklerle gitmeyeceği belirtilirken, NASA'nın test sürecinin sona ermesiyle yeni bir tekerlek geliştirip araca monte etmesi bekleniyor.
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