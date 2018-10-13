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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.10.2018 - 07:44, Son Güncelleme:

NASA'nın göz bebeği Opportunity Mars'ta dört aydır kayıp!

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NASA'nın göz bebeği Opportunity Mars'ta dört aydır kayıp!

NASA'nın Mars'ın yüzeyinde görev yapan ünlü gözlem aracı Opportunity için artık umutlar tükenmeye başlıyor. Mayıs ayında başlayan dev bir toz fırtınası nedeniyle Dünya'yla iletişimi kopan Opportunity, tam 4 aydır sessizliğe gömülmüş durumda.

Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine gücünü güneş enerjisinden alan Opportunity, toz fırtınası sırasında bataryalarını sarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise aracın düşük güç moduna geçiş yaptığı belirtiliyor.

Opportunity'yi sessizliğe gömen dev Mars fırtınası 30 Mayıs'ta başlamış ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçirmişti. NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını söylüyor.

Uzay ajansı, gökyüzünün açılmasıyla birlikte kurtarma çalışmalarına hız vermiş ve 45 günlük "aktif dinleme" programını başlatmıştı. Ancak bunun üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen Opportunity'den hala bir haber alınabilmiş değil. NASA, geriye kalan iki hafta içerisinde yine bir gelişme olmaması durumunda artık Opportunity için büyük anlamda umutların tükeneceğini söylüyor.

Donanımhaber'in haberine göre konuyla ilgili bazı ifadeler kullanan Opportunity projesi yöneticisi John Callas,"Opportunity'nin bulunduğu bölgede gökyüzü bir aydır açık. Bu şartlar altında uzay aracının bataryalarını sarj edebilmesi gerekiyor. Eğer iki hafta içerisinde yine bir cevap alamazsak artık tozların ve Mars soğuğunun bir tür arızaya neden olduğunu ve uzay aracının büyük ihtimalle kurtarılamayacağını düşünmek zorunda kalacağız." sözlerini kullanıyor.

45 günlük programın olumsuz sonuçlanması durumunda NASA kurtarma çalışmalarını "pasif dinleme" sürecine geçirecek. Opportunity ekibi, küçük bir umut da olsa Opportunity'nin kasım-ocak ayları arasında Dünya'ya sinyal gönderebileceğini düşünüyor. Zira Mars, kasım ayı itibarıyla rüzgarlı bir sezona giriş yapacak. NASA'lı bilim insanları yoğun rüzgarların Opportunity üzerindeki tozları temizleyebileceğini ve bu şekilde uzay aracının bataryalarını sarj edebileceğini düşünüyor.

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