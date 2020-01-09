NASA'nın Ay görevinde kullanılacak roketi testlere hazır

Fotoğraf: NASA

NASA, 1972'den beri ilk kez Ay'a insan taşıyacak roketlerinden biri için çalışıyor. Artemis projesiyle tekrar Ay'a insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen NASA, bunun için bir roket hazırlıyor. Space Launch System (SLS) roketi, NASA için çok önemli. Bir süre önce ana kısmının montajı tamamlanan roketin testler için hazır olduğu açıklandı. Bu kapsamda çeşitli testlerden geçecek olan SLS roketinin Artemis görevi için hazır olup olmadığı değerlendirilecek.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Program Yöneticisi John Honeycutt, roketin yeni bir galaktik keşif gerçekleştirebileceğini de söyledi. Ayrıca, NASA'nın Artemis programının gurur verici olduğu da ifade edildi.

Artemis projesi kapsamında NASA, 2024 yılında Ay'a insanlı seferler düzenlenmeyi hedefliyor.