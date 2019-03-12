NASA'dan her bölgede 5G bağlantı sağlayacak drone
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 5G bağlantı yapmaya yarayacak güneş enerjili drone için çalışmalara başladı.
Japon teknoloji şirketi Softbank, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve AeroVironment her bölgede 5G bağlantısını sağlayabilecek drone geliştiriyor. Önümüzdeki hafta ilk uçuşunu gerçekleştirecek Havk adındaki drone, dünyanın en uç yerine bile internet erişimini sağlayacak.
Söz konusu drone, 20 km uçabilen bir elektrikli motor ile geliyor. Oldukça büyük bir yapıya sahip olan insansız hava aracı uzak bölgelere internet erişimini getirmek için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Daha önceden Facebook ve Google gibi dev şirketlerin bu konuda projeleri bulunuyordu.
Drone araçlarla tüm dünyada internet erişimi sağlama projesi birçok kez denenmesine rağmen başarılı olamamıştı. Softbank, Nasa ve AeroVironment tarafından ele alınan bu aracın bekleneni ne derecede vereceği ise merak konusu.
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