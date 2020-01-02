NASA'dan çarpıcı fotoğraf

Fotoğraf: NASA

NASA'nın uzay istasyonundaki astronotları fotoğraflar çekilirken Kuzey Kanada üzerinden uçuyordu. NASA'dan yapılan açıklamada: "Bir astronot, Kuzey Kanada'daki Hudson Körfezi üzerinden yükselen Dolunay'ın bu fotoğrafını çekti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kuzeye bakıldığı zaman, Dünya yavaş yavaş kutup gecesinin karanlığına bürünüyor." denildi.

Aralık ayı boyunca, Kanada'nın soğuk bölgeleri sadece 6 ya da 7 saat güneş ışığı alıyor. Kuzey Kutup dairesine doğru yer alan bölgeler ise Ocak ayına kadar daha karanlık oluyor. NASA'dan yapılan açıklamada da çekilen fotoğrafta, bir kış günü Kuzey Kanada'nın ne kadar az güneş ışığı aldığı belirtildi. NASA'ya göre, buz Hudson Körfezi üzerinden sonbahar aylarına kadar sürüklenmeye başladı. Havalar soğukdukça ve mevcut güneş ışığı miktarı düştükçe, buz parçaları sürüklenerek büyüyor. Bu buz kütleleri de kutup ayıları için önemli bir yaşam alanı haline geliyor ve Haziran ayında tekrar erimeye başlayana kadar zamanlarının çoğunu buz üzerinde geçiriyorlar.