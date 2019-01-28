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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.01.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

NASA’da veri sızıntısı endişesi başladı

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NASA’da veri sızıntısı endişesi başladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tüm çalışanlarına, iki ay önce keşfedilen bir güvenlik ihlalinde kişisel verilerinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, konuyla ilgili detaylı araştırma başlatıldı ancak hasarın boyutları henüz belirlenebilmiş değil.

Uzay sektörüne odaklanan SpaceRef medya şirketinin duyurduğu bilgiye göre NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, “23 Ekim 2018'de NASA siber güvenlik personeli, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin saklandığı NASA sunucularına yönelik olası bir yetkisiz erişimi araştırmaya başladı” açıklamasını çalışanlarla paylaştı.

Eski çalışanların da kayıtları çalınmış olabilir

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in güvenlik araştırmacılarından Tomas Foltyn’in mercek altına aldığı gelişmeye göre, çalınmış olabileceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut çalışanların değil, eski NASA çalışanlarının da sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kayıtları içeriyor.

NASA’nın şu anda 17 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan kayıtlarının depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın sunucularından ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkında, “Temmuz 2006'dan Ekim 2018'e kadar yerleşik, ajanstan ayrılmış veya merkezler arasında transfer edilen NASA Sivil Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir” diye konuştu.

Görevler tehlikede değil

NASA, potansiyel ihlalden haberdar olduktan hemen sonra veri sızıntısı kapsamını belirlemek ve potansiyel olarak etkilenen bireyleri tanımlamak için soruşturma başlattı. Buna yönelik hazırlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Bu süreç zaman alacaktır. Devam eden soruşturma, üst düzey yöneticiler de sürece dahil olacak şekilde, ajansın en önemli önceliği durumuna gelmiştir. NASA, herhangi bir ajans görevinin siber saldırılar tarafından tehlikeye girdiğine inanmamaktadır.”

Ajans ayrıca, güvenliği artırma amaçlı adımlar attığını ve olaydan etkilendiği tespit edilen çalışanlara kimlik koruma hizmetleri sunacağını da belirtti.

Daha önce güvenlik ihlalleri yaşanmıştı

En son 2016'da bir güvenlik ihlalinin kurbanı olan NASA, güvenlik olaylarına pek de yabancı değil. Dört yıl önce bir çalışanın sabit diski şifrelenmemiş dizüstü bilgisayarınının çalınması, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kontrol etmek ve komuta etmek için kullanılan kodları tehlikeye atmıştı.

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