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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 07:18, Son Güncelleme:

NASA yöneticisi: Uzaylıların varlığı kuvvetle muhtemel

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NASA yöneticisi: Uzaylıların varlığı kuvvetle muhtemel

Asırlardır tartışılan uzaylıların varlığıyla ilgili bir NASA yönetici yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. NASA yöneticisi olan Thomas Zurbuchen'a göre uzaylıların var olma ihtimali sandığımızdan çok daha yüksek bir ihtimal!

Milyonlarca galaksinin içinde insanlık dışında başka canlıların başka galaksilerde yaşadığına dair teoriler çok kez kulağınıza gelmiştir. Hatta işi bir adım öteye götürüp Dünya'da yakalanan uzaylıların ve UFO'ların fotoğrafları da internete sızmış; ancak bu fotoğrafların doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamadığı gibi, asparagas pek çok haberin yayılmasına sebep olmuştur. Hal böyleyken NASA uzmanından gelen bir açıklama, ilginç bir tartışmanın başlangıcı olacak gibi görünüyor. Zira NASA yöneticisi Zurbuchen, uzaylılar konusunda iddialı bir çıkış yapıyor ve onların varlığı kuvvetle muhtemel diyor. Peki Zurbuchen bu görüşünü neye dayandırıyor?

Uzmana göre bu koca evrende insanlığın yalnız yaşıyor olma ihtimali oldukça düşük. Boston Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşide konuşma yapan Zurbuchen, Dünya dışında bir galakside daha gelişmiş bir canlı formunun olabileceğine dikkat çekiyor. 

NASA yöneticisi: Uzaylıların varlığı kuvvetle muhtemel


Zurbuchen,"Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.

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