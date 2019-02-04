NASA yöneticisi: Uzaylıların varlığı kuvvetle muhtemel
Asırlardır tartışılan uzaylıların varlığıyla ilgili bir NASA yönetici yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. NASA yöneticisi olan Thomas Zurbuchen'a göre uzaylıların var olma ihtimali sandığımızdan çok daha yüksek bir ihtimal!
Milyonlarca galaksinin içinde insanlık dışında başka canlıların başka galaksilerde yaşadığına dair teoriler çok kez kulağınıza gelmiştir. Hatta işi bir adım öteye götürüp Dünya'da yakalanan uzaylıların ve UFO'ların fotoğrafları da internete sızmış; ancak bu fotoğrafların doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamadığı gibi, asparagas pek çok haberin yayılmasına sebep olmuştur. Hal böyleyken NASA uzmanından gelen bir açıklama, ilginç bir tartışmanın başlangıcı olacak gibi görünüyor. Zira NASA yöneticisi Zurbuchen, uzaylılar konusunda iddialı bir çıkış yapıyor ve onların varlığı kuvvetle muhtemel diyor. Peki Zurbuchen bu görüşünü neye dayandırıyor?
Uzmana göre bu koca evrende insanlığın yalnız yaşıyor olma ihtimali oldukça düşük. Boston Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşide konuşma yapan Zurbuchen, Dünya dışında bir galakside daha gelişmiş bir canlı formunun olabileceğine dikkat çekiyor.
Zurbuchen,"Dünya dışında yaşam var mı? Bence bu sorunun cevabı çok net bir şekilde evet. Ancak şu anda sadece bunu kanıtlayamıyoruz. Bu şekilde düşünmemin basit bir nedeni var. İnsanoğlu olarak bundan çok kısa bir zaman öncesine kadar Dünya dışında su moleküllerinin veya başka kompleks moleküllerin olabileceğini bile bilmiyorduk. Şüpheyle yaklaşıyorduk. Şimdiyse uzayda her birinin kolaylıkla bulunabileceğini biliyoruz. Elbette bu, canlı yaşamının çok rahat bir şekilde oluşabileceğini göstermiyor ancak olasılık sandığımızdan çok daha yüksek." sözlerini kullandı.
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