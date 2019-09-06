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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.09.2019 - 00:51, Son Güncelleme:

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Didymos asteroidini vurma planı

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Didymos asteroidini vurma planı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile Avrupa Uzay Ajansı ESA uzmanları Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunan asteroitlerin vurulmasına yönelik bir proje kapsamında gelecek hafta İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelecek.

AIDA (Asteroit Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi) adlı program, bir uzay aracının saatte 38,6 bin kilometre hızla, Dünya'yla Mars arasında bulunan Didymos asteroidine çarpmasını öngörüyor.

Deneme amaçlı program, gezegenin savunması için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Küçük asteroit hedef alınacak

Didymos, (Yunanca ikiz) ikiz bir asteroit.

Asteroidin büyük olanının (Didymos A) çapı 780, yörüngesinde dolaşan küçük asteroidin (Didymos B) çapı ise 160 metre. Yani Mısır'daki Büyük Piramit kadar bir kaya kütlesi.

Asteroitlerin 2123'e kadar Dünya'ya yaklaşması beklenmiyor.

Ancak uzmanlar, bu tekniğin ileride başka gökcisimlerinden kaynaklanan tehditlerle nasıl baş edileceğinin test edilmesi için Didymos'un ideal bir hedef olduğunu düşünüyor.

Zira Didymos, Dünya'dan ulaşılması en kolay olan asteroitlerin en büyüğü.

Temmuz 2021'de fırlatılacak DART adlı uzay aracının 2022'nin ikinci yarısında Didymos B'ye çarparak yörüngesini kaydırması planlanıyor.

2024'te çarpmanın etkilerini değerlendirmek için uzaya ikinci bir araç daha gönderilmesi planlanıyor.

2026'da hedefine ulaşması beklenen araç Didymos'ta oluşacak krateri inceleyecek ve yüzey örnekleri toplayacak.

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