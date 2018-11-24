NASA uzaya turist taşımaya başlıyor!
Washington Post'un belirttiğine göre NASA, Rusya'nın geçmişte uzay turistlerini kabul etmesine benzer bir şekilde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot götüren araçlarında özel turistlere koltuk teklif etme olasılığını düşünüyor. Bu şimdilik sadece bir fikir ve NASA'nın danışma kurulundan onay almak zorunda kalacak. Ancak şimdiden bir danışmanlık alt komitesinin desteğine sahip.
Fikir, NASA'nın operasyonlarında özel şirketlerin erişimini genişletecek daha geniş bir teklif setinin parçası olarak sunuluyor. Bunlar arasında astronotların özel ISS aktivitelerini desteklemelerine, astronotların desteklere açılmasına ve hatta şirketlerin gemilere isim vermelerine izin vermek de bulunuyor.
Görünene göre NASA'nın uçuşlarını Blue Origin ve Virgin Galactic gibi isimlerle rekabet etme fırsatı olarak kullanması için gerçek bir ihtimal bulunuyor.
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