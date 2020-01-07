NASA, uzay aracı Asteria ile bağlantıyı kaybetti

Fotoğraf: NASA

NASA, ötegezegenleri keşfetmek için kullandığı uzay aracı Asteria ile bağlantısını kaybetti. Evrak çantası büyüklüğünde olan Asteria ile en son 5 Aralık günü iletişim kurulduğu açıklandı. Mart ayına kadar da Asteria'yla tekrar bağlantı kurulmaya çalışılacağı da ifade edildi.

Kübik bir uydu (CubeSats) olan Asteria, ötegezegenleri incelemek ve yeni keşiflerde bulunmak için gerekli olan birçok teknolojinin küçük bir uyduda bulunabileceğini gösterdi. 20 Kasım 2017'den beri Dünya'ya veriler gönderen uzay aracı, Transiting Exoplanet Satellite Survey (TESS) gibi büyük teleskopların tamamlayıcısı olabileceği düşünülüyordu. Ayrıca, Asteria, kübik uydularla daha küçük ve daha az maliyetli uyduların da kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyordu.

Asteria, gözlemleriyle yıldızların parlaklığının hassas ölçümlerinin de yapılabileceğini başarıyla gösterdi. Asıl görevini Şubat 2018'de tamamlayan uydu, o tarihten beri üç görevi daha yerine getirdi. Bu sürede Asteria, yapay zeka programı kapsamında kübik uyduları daha otonom hale getirmek için çeşitli yolları araştırmada bir platform olarak da kullanıldı. Ayrıca, ASTERIA program yöneticisi Lorraine Fesq, Asteria'nın üç aylık döneminde ve neredeyse iki yıl uzatılan görevi sırasında olağanüstü sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Uzay aracı ile teması kaybettikleri için üzgün olduklarını berliten Fesq, bu kübik uydu ile önemli sonuçlara ulaştıklarını da ekledi.