NASA, Pi Sayısı Günü'nü "Gökyüzünde Pi" etkinliğiyle kutluyor

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı (JİL), 14 Mart Dünya Pi Sayısı Günü'nde çocukları ve meraklı yetişkinleri uzayla ilgili problemleri Pi sayısını kullanarak çözmeye davet eden "Gökyüzünde Pi" başlıklı etkinliğini bu yıl da yineledi.

İlki 2014'te gerçekleştirilen etkinlik kapsamında NASA, 6'ncı ve 12'nci sınıf öğrencileri için, bilim adamlarının Pi sabitini kullanarak çözdüğü gerçek uzay problemlerinden yola çıkarak soru hazırladı.

İlk soru, NASA'nın güneş sistemi dışındaki öte gezegenleri keşfettiği Kepler Uzay Teleskobu'nu konu ediniyor. Soruda, Kepler'in Güneş Sistemi dışındaki bir yıldızda gözlediği parlaklık kaybı miktarından hareketle bu parlaklık kaybına yol açan yıldızın yörüngesindeki öte gezegenin büyüklüğünün hesaplanması isteniyor.

İkinci soruda da güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in moleküler hidrojen tabakasındaki helyumun yüzde 10'unun yağmur olarak alt katmanlara aktığı belirtilerek, 20 bin kilometre çapındaki katmanda ne kadar hidrojen kaybı olduğu soruluyor.

Üçüncü soru ise NASA'nın 5 Mayıs 2018'de uzaya fırlatmayı planladığı Mars yüzey keşif aracı InSight ile ilgili hayali senaryoya dayanıyor. Soruda, InSight'in Mars yüzeyinde tespit ettiği hayali bir depremde depremin merkez üssünden keşif aracına kısa yoldan, uzun yoldan ve tam bir döngüyle ulaşan sinyallerin zamanı verilerek depremin dünya saatiyle ne zaman yaşandığının tespit edilmesi isteniyor.

Dördüncü soruda da gökbilimcilerin geçen yıl ekim ayında keşfettiği, güneş sistemine öte galaksilerden geldiği tespit edilen ilk gök cismi olan Oumuamua asteroidi ile ilgili. Soruda, uzunluğu genişliğinin 10 katı olan asteroidin kendi etrafındaki dönüşünü 7,3 saatte tamamladığı belirtilerek dönüşlerini kaç derece açıyla yaptığının hesaplanması talep edildi.

Pi sayısı bilim adamlarının çember uzunluklarını ve dairelerin alanını belirlemek üzere kullandıkları bir sabit sayı. Çemberin çevre uzunluğu, çap uzunluğunun Pi katı, dairenin alanı ise yarıçap uzunluğun karesinin Pi katı olarak hesaplanıyor.

Pi sayısı, en basit rakamsal ifadesi 3,14 olan, küsuratlı kısmı sonsuza kadar düzensiz olarak devam eden irrasyonel bir sayı. ABD Temsilciler Meclisi'nin 2009'da aldığı kararla 14 Mart "Dünya Pi Sayısı Günü" olarak kutlanıyor.