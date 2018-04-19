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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

NASA öte gezegen keşif uydusunu uzaya yolladı

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NASA öte gezegen keşif uydusunu uzaya yolladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlattı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS'in dün yerel saatle 19.53'te Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığı bildirildi. 

SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan uydunun önümüzdeki birkaç hafta içinde Ay'a ulaşması bekleniyor. Ay'ın çekim gücünden yararlanarak Dünya yörüngesine konumlanacak uydu, 60 gün sürecek kontrol ve testlerin ardından 13 Temmuz'da yörünge üzerindeki keşif yolculuğuna başlayacak.

TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

NASA uzmanları, TESS'in 4 özel geniş açılı kamerasını kullanarak uzayı 26 bölge halinde haritalandırmayı amaçlıyor. TESS, keşif faaliyetinin birinci yılında Dünya'nın Güney Yarım Küresi'nden görülen "güney gökyüzündeki" 13 bölgeyi, ikinci yılında ise Kuzey Yarım Küre'den görülen "kuzey gökyüzündeki" 13 bölgeyi görüntüleyecek. 

TESS bu faaliyeti sırasında öte-gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışacak. "Geçiş", bir öte-gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında belirli bir azalma oluyor. Bilim adamları "spektroskopi" yöntemiyle ışığın salım ve emilme miktarlarının ölçülerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor. 

"Evrende yalnız olup olmadığımızı keşfetmeye hiç bu kadar yakın olmamıştık"

NASA'nın Bilim Misyonları Direktörü Thomas Zurbuchen, "TESS'in henüz hayal edemediğimiz, canlı yaşamına olanak veren, iskana elverişli dünyalar keşfetmek için çıktığı bu yolculuk bizi heyecanlandırıyor. TESS ve James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni misyonlar bu gezegenleri detaylı olarak incelememizi sağlayacak. Evrende yalnız olup olmadığımızı keşfetmeye hiç bu kadar yakın olmamıştık." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek varlığı doğrulanan 3 bin 700 öte-gezegenin yüzde 78'i geçiş halideki parlaklık değişimlerini tespit ederek bulundu. NASA’nın Kepler Uzay Teleskobu bu yöntemle Dünya'dan 300 ila 3 bin ışık yılı uzaktaki 2 bin 600'den fazla öte-gezegenin varlığını keşfetti. Kepler Teleskobu kadar hassas bir kapasiteye sahip olmayan TESS, 30 ila 300 ışık yılı uzaktaki yıldızlara odaklanacak.

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