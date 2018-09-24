NASA mezosferik bulutları inceledi! Sonuçları dünyayı değiştirecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Temmuz ayında İsveç'ten atmosfere gönderdiği balon 5 günde Kanada'ya kadar gözlem yaptı.
Balondaki lazer radarın çektiği 6 milyon görüntüyü inceleyen bilim insanları, mezosferik bulutların oluşumuna ışık tuttu.
Bu bulutlar türbülansın ve yerçekimi dalgalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.
Mezosfer, atmosferin deniz düzeyinden 50-80 km yükselti arasında kalan tabakası.
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