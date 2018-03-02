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    NASA meteoroloji uydusu fırlattı

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydularından birini fırlattı.

    ABD'nin batısını gözlemleyecek GOES-S uydusunun, Atlas V roketiyle fırlatıldığı bildirildi. 

    Uydunun fırlatılışını, çok sayıda meteorolog ve televizyon kanalı izledi. 

    Yaklaşık 11 milyar dolara mal olan proje çerçevesinde yörüngeye yollanan ikinci uydu olan GOES-S, ABD'nin batısındaki kasırga, orman yangını, sel, heyelan ve diğer doğal afetlerin hızlı ve net görüntülerini Dünya'ya gönderecek. 

    Projenin ilk uydusu GOES-16, Atlantik ve ABD'nin doğu sahilini gözlemliyor. 

    GOES-S, birkaç hafta içinde ekvator üzerinde 35 bin kilometre yükseklikte yörüngeye oturduğunda GOES-17 ismini alacak. 

    Etiketler: nasa , uzay , meteoroloji
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