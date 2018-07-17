NASA, ‘Mars örümceklerine’ ait yeni görüntü yayınladı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz günlerde Mars yüzeyinde bulunan Araneiform adı verilen şaşırtıcı oluşumların MRO(Mars Reconnaissance Orbiter) tarafından çekilmiş bir görüntüsünü yayınladı.
Mars'ın güney kutbunda, ilkbaharın gelmesiyle karbondioksit buz tabakasını ‘kırarak' atmosfere sızıyor, ortaya çıkan delikler etrafına da kara toz iniyor.
Bu süreç sonucu gezegenin yüzeyi, bilim insanlarının ‘buzdan' ağlar üzerinde oturan kara örümceklere benzettiği bu tür oluşumlarla kaplanıyor.
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