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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

NASA Mars 2020 projesi için bilete isim nasıl yazılıyor?

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NASA Mars 2020 projesi için bilete isim nasıl yazılıyor?

NASA, başlattığı proje kapsamında 2021 yılında Mars'a inmesi beklenen Rover isimli uzay aracının tanıtımı için sanal bilet ekranını erişime açtı. Sanal bilet ekranına isim ve soy isimlerini yazan kullanıcılar, bu sayede Mars'a bırakılacak olan bir çip içerisinde isimlerinin yer almasına imkan tanıyacak. Peki, Mars 2020 isim yazdırma işlemi nasıl yapılıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

NASA'nın Mars 2020 projesi için bilete isim yazdırmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen bilet paylaşma trendinin ardından Türkiye'den çok fazla talebin olduğu NASA Mars 2020 isim yazdırma ekranında şu ana kadar toplam 3 milyon 230 bin kişinin ismi biletlere basıldı. 

NASA MARS 2020 BİLETİNE İSİM NASIL YAZILIYOR?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak gideceğiniz adreste, First Name kısmına adınızı ve Last Name kısmına soyadınızı yazın. Ülkenizi ve biliyorsanız şehrinizin posta kodunu girin. E-Mail adresi bölümü zorunlu olmadığı için doldurmayabilirsiniz.

MARS BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Gönderilen tüm isimler gözden geçirilip, onaylandıktan sonra bir mikroçipe kazınacak. Mikroçip, Mars'a inecek olan Mars 2020 rover uzay aracına yerleştirilecek.

Tüm isimler NASA'daki bir ekip tarafından incelenip mikroçip üreticisine gönderilir. E-mail adresiniz yalnızca Sık Uçan Afiş katılımınızı izlemenize izin vermek ve bir sonraki "Adınızı Mars'a Gönderin" olayı gerçekleştiğinde bir bildirim almak için kullanılacak.

EYLÜL AYINA KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

EN ÇOK KATILIM TÜRKİYE'DEN

Bilet bastırma işleminin ülkelere göre katılım bilgilerini paylaşan NASA, en çok katılımın Türkiye'den olduğunu açıkladı. İşte, an itibariyle o tablo;

NASA Mars 2020 projesi için bilete isim nasıl yazılıyor

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