NASA Mars 2020 projesi için bilete isim nasıl yazılıyor?

NASA'nın Mars 2020 projesi için bilete isim yazdırmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Sosyal medyada bir çığ gibi büyüyen bilet paylaşma trendinin ardından Türkiye'den çok fazla talebin olduğu NASA Mars 2020 isim yazdırma ekranında şu ana kadar toplam 3 milyon 230 bin kişinin ismi biletlere basıldı.

NASA MARS 2020 BİLETİNE İSİM NASIL YAZILIYOR?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak gideceğiniz adreste, First Name kısmına adınızı ve Last Name kısmına soyadınızı yazın. Ülkenizi ve biliyorsanız şehrinizin posta kodunu girin. E-Mail adresi bölümü zorunlu olmadığı için doldurmayabilirsiniz.



MARS BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Gönderilen tüm isimler gözden geçirilip, onaylandıktan sonra bir mikroçipe kazınacak. Mikroçip, Mars'a inecek olan Mars 2020 rover uzay aracına yerleştirilecek.

Tüm isimler NASA'daki bir ekip tarafından incelenip mikroçip üreticisine gönderilir. E-mail adresiniz yalnızca Sık Uçan Afiş katılımınızı izlemenize izin vermek ve bir sonraki "Adınızı Mars'a Gönderin" olayı gerçekleştiğinde bir bildirim almak için kullanılacak.

EYLÜL AYINA KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR



İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. İsim kayıtları 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

EN ÇOK KATILIM TÜRKİYE'DEN

Bilet bastırma işleminin ülkelere göre katılım bilgilerini paylaşan NASA, en çok katılımın Türkiye'den olduğunu açıkladı. İşte, an itibariyle o tablo;