NASA kara deliği yeniden canlandırdı
NASA'nın günler öncesinde bilim tarihine yön verecek bir çalışma olarak duyurduğu karadelik fotoğrafı, 10 Nisan tarihinde dünya gündemini oluşturmuştu. Şimdi ise NASA, Kara Delik Haftası için yaptığı yeni bir görselleştirme ile etkin biçimde büyüyen süper kütleli bir karadeliği, yüksek çözünürlüklü görüntülerde görmenin nasıl bir şey olabileceğini gösteriyor.
NASA'nın aylar önce kara deliği fotoğraflaması ve en net halini dünyayla paylaşması büyük ses getirmiş, haftalar boyunca kara delik dünya gündeminden düşmemişti. M87 Galaksisi’nde yer aldığı belirtilen karadelik, Event Horizon Teleskopu adı verilen dünya üzerinde Hawaii, Meksika, Şili, Antarktika ve Amerika’ya konumlandırılmış 8 teleskobun ağ üzerinden birbirlerine bağlanmasıyla görüntülendi.
Kara deliğin görüntülenmesinde ise şu noktalar öne çıkıyor:
Çapı Dünya’nın 3 milyon katı
Güneş’in 6.5 milyar katı kütleye sahip
Dünya’ya 55 milyon ışık yılı uzaklıkta
20 ülkeden 200’ün üzerinde bilim insanı katkıda bulundu.
NASA, aradan aylar geçtikten sonra bu kez kara deliği yeniden yorumluyor. NASA’nın Kara Delik Haftası için yaptığı yeni bir görselleştirme ise; etkin biçimde büyüyen süper kütleli bir karadeliği, yüksek çözünürlüklü görüntülerde görmenin nasıl bir şey olabileceğini gösteriyor. Süper kütleli kara delikler, çoğu büyük galaksinin merkezinde yer alıyor. Bunların oraya nasıl gittikleri; oraya ilk önce karadeliğin mi, yoksa galaksinin mi gittiği hâlâ bilinmiyor.
Bildiğimiz şey ise, bunların cidden devasa oldukları. O kadar büyükler ki; Güneş’in milyonlarca veya milyarlarca katı kütleye sahipler, yıldızların oluşumunu kontrol edebiliyorlar ve uyanıp beslenmeye başladıklarında da, Evren’imizdeki en parlak nesneler haline gelebiliyorlar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle