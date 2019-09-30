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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.09.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

NASA kara deliği yeniden canlandırdı

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NASA kara deliği yeniden canlandırdı

NASA'nın günler öncesinde bilim tarihine yön verecek bir çalışma olarak duyurduğu karadelik fotoğrafı, 10 Nisan tarihinde dünya gündemini oluşturmuştu. Şimdi ise NASA, Kara Delik Haftası için yaptığı yeni bir görselleştirme ile etkin biçimde büyüyen süper kütleli bir karadeliği, yüksek çözünürlüklü görüntülerde görmenin nasıl bir şey olabileceğini gösteriyor.

NASA'nın aylar önce kara deliği fotoğraflaması ve en net halini dünyayla paylaşması büyük ses getirmiş, haftalar boyunca kara delik dünya gündeminden düşmemişti. M87 Galaksisi’nde yer aldığı belirtilen karadelik, Event Horizon Teleskopu adı verilen dünya üzerinde Hawaii, Meksika, Şili, Antarktika ve Amerika’ya konumlandırılmış 8 teleskobun ağ üzerinden birbirlerine bağlanmasıyla görüntülendi.

Kara deliğin görüntülenmesinde ise şu noktalar öne çıkıyor:

Çapı Dünya’nın 3 milyon katı
Güneş’in 6.5 milyar katı kütleye sahip
Dünya’ya 55 milyon ışık yılı uzaklıkta
20 ülkeden 200’ün üzerinde bilim insanı katkıda bulundu.

NASA kara deliği yeniden canlandırdı

NASA, aradan aylar geçtikten sonra bu kez kara deliği yeniden yorumluyor. NASA’nın Kara Delik Haftası için yaptığı yeni bir görselleştirme ise; etkin biçimde büyüyen süper kütleli bir karadeliği, yüksek çözünürlüklü görüntülerde görmenin nasıl bir şey olabileceğini gösteriyor. Süper kütleli kara delikler, çoğu büyük galaksinin merkezinde yer alıyor. Bunların oraya nasıl gittikleri; oraya ilk önce karadeliğin mi, yoksa galaksinin mi gittiği hâlâ bilinmiyor.

Bildiğimiz şey ise, bunların cidden devasa oldukları. O kadar büyükler ki; Güneş’in milyonlarca veya milyarlarca katı kütleye sahipler, yıldızların oluşumunu kontrol edebiliyorlar ve uyanıp beslenmeye başladıklarında da, Evren’imizdeki en parlak nesneler haline gelebiliyorlar. 

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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