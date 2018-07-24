NASA, Jüpiter’deki sıra dışı bulutları gösterdi
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter’in Kuzey Ilıman Kemeri’ndeki sıra dışı ‘dev’ bulutların fotoğrafını yayınladı.
Kare, Bulutların üst katmanlarından 6200 kilometre uzakta bulunan Juno uzay gemisi yardımıyla yapıldı.
NASA'nın aktardığına göre bilim insanları uzun süredir, kemeri oluşturan kıvrımların ne kadar derin olduğunu ve bu kadar karmaşık bir deseni nasıl oluşturduğunu anlamaya çalışıyor. Juno sayesinde alınan veriler, bulutların atmosferin yaklaşık 3 bin kilometre derinliğine girdiğini gösteriyor.
Sputnik'in haberine göre 5 Ağustos 2011 tarihinde fırlatılan Juno, 2016'nın Temmuz ayında Jüpüter'in yörüngesine girmişti. Misyonun görevleri arasında Jüpiter'in yer çekimi ve manyetik alanlarının incelenmesi ve ayrıca gezegenin katı çekirdeğe sahip olduğu tezinin araştırılması.
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