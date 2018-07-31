NASA, Jüpiter’deki fırtınanın fotoğrafını yayınladı
NASA, Jüpiter’in güney ekvator kemerindeki sıra dışı kırmızı girdapların fotoğrafını yayınladı.
Fotoğraf, Juno uzay aracı tarafından, bulutların üst katmanlarına 8 bin kilometre mesafeden çekildi.
Fotoğrafta, büyük girdaplı fırtınaya iki çok daha küçük girdabın eşlik ettiği görülüyor. Bilim insanları, bu fenomenin Güneş sistemindeki en büyük atmosferik girdap olan Büyük Kırmızı Leke ile karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.
Fırtınanın kırmızımsı-turuncu rengi, doğası hala keşfedilmemiş kromoforlar sayesinde oluşuyor.
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