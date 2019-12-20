NASA, çok büyük bir Güneş patlaması tespit etti

Fotoğraf: NASA

NASA'nın güneş gözlemlerine odaklanan bilim insanları, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir patlama gözlemledi. Patlama, Güneş yüzeyinden ayrılmadan önce tekrar yüzeye dönüyor. Ardından Güneş'in yüzeyinden dışa doğru dalgalanıyor. Bu da devasa bir manyetik patlamaya yol açtı.

Bilim insanları buna benzer dalgalanmayı gözlemlemişlerdi ama bir manyetik alanın Güneş yüzeyinden sekmesi sonucu oluşan devasa bir patlama ilk defa gözlemlendi.

Bilim insanları bu gözlemin, atmosfer olaylarının gizemini anlamaları açısından oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Belirli dönemlerde, yıldız yüzeyindeki Güneş lekeleri ciddi oranda azalır. Bu durum da manyetik alanın zayıflamasına neden olur. Böylece, Güneş yüzeyinde daha sık patlamalar meydana gelir.

Bu patlamalar, her ne kadar Dünya ve canlılar için bir tehlike oluşturmasa da yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça riskli. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde dalgaların boyutu da ölçülebiliyor.