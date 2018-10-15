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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
15.10.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

NASA Başkanı’ndan Soyuz kazasıyla ilgili sorulara duygusal yanıt

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NASA Başkanı’ndan Soyuz kazasıyla ilgili sorulara duygusal yanıt

NASA Başkanı Jim Bridenstine, gazetecilerin Soyuz uzay aracının geçirdiği kazayla ilgili sorularına duygusal yanıtlar verdi.

Bridenstine, Soyuz uzay aracının geçirdiği kazanın NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roskosmos) bundan sonraki işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti. NASA Başkanı, “Astronotumuz Nick Hague ve eşi Katie ile gurur duyuyorum. Tüm astronotlarımız gibi Nick, bu fırlatmaya katılabilmek için 5 yıl boyunca Rusça eğitimi gördü. Bu onun Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk seyahatiydi. Ben onun hayal kırıklığına uğradığından eminim” diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre Rus kozmonot Ovçinin’i de ‘kahraman’ olarak niteleyen Bridenstine, her iki kozmonotun da son derece profesyonelce davrandığına dikkat çekti.

Bridenstine bir ara duygularına hâkim olamayıp, titreyen bir ses tonuyla “Bir süre onlara neler olduğunu bilemedik” ifadelerini kullandı.

Devasa ekibin kaza anındaki çalışmasının kalitesinden son derece etkilendiğini belirten  Bridenstine, Roskosmos’taki Rus meslektaşlarının eylemlerini de takdir etti.

“Onların ekibi, bizim ekibimizle omuz omuza çalıştı. Bu çok etkileyiciydi. Halklarımız birlikte, ayrı ayrı yaptıklarından daha fazlasını yapabilir” diyen Bridenstine, Rus ve Amerikalı uzmanların çabalarıyla bir sonraki ortak fırlatmanın başarılı olacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

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